Страницы славной истории: к 82-летию Могилевской области

Источник материала: Кировец

15 января 1938 года на карте огромной тогда страны – Советского Союза – появилась Могилевская область. Решение об ее образовании приняла первая сессия Верховного Совета СССР. Начался отсчет современной истории Приднепровского края.





Становление области

Могилевщина – живописный Приднепровский край – имеет славную историю, вписанную в ход развития не только нашей республики, но и всей европейской цивилизации.

Постановлением І сессии Верховного Совета СССР от 15 января 1938 года было утверждено создание в БССР пяти областей: Минской, Гомельской, Витебской, Полесской и Могилевской. Начался новый этап существования Могилевщины – она стала областью.

20 февраля 1938 года Постановлением Президиума ЦИК БССР определены районы, которые включались в состав областей. В состав Могилевской области включались 21 район: Белыничский, Березинский, Бобруйский, Быховский, Горецкий, Дрибинский, Климовичский, Кличевский, Кировский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Круглянский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Пропойский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, Шкловский и 362 сельских Совета.

В 1944 году на части территории Могилевской области была создана Бобруйская область, в состав которой вошли Бобруйский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы, а также часть Минской и Полесской областей. Березинский район вошел в состав Минской области.

С 1954 года в республике началась большая реформа административного раздела: было упразднено пять областей (Барановичская, Бобруйская, Пинская, Полесская, Полоцкая), а в начале 1960 года – Молодечненская область. В итоге, 23 января 1960 года в состав Могилевской области был включен Глусский район.

Трехлетний период с момента образования области и до начала Великой Отечественной войны был ознаменован ускорением развития промышленности и сельского хозяйства, возросшим материальным и культурным уровнем жизни народа.

В 30-е годы в связи с напряженным положением в Европе для безопасности страны было решено перенести столицу в более отдаленный от границы Могилев, который тогда был чуть ли не в центре Беларуси. 19 апреля 1938 года подписано Постановление «О городском строительстве в Могилеве в связи с переводом столицы Белорусской ССР». В постановлении были определены основные направления работы по административному и жилищно-коммунальному строительству, развитию просвещения, искусства, здравоохранения, торговли, связи.

На административное и коммунальное строительство в Могилеве были выделены огромные средства – только в 1938 году 20,93 млн. рублей. Сроки строительства минимальные – большинство объектов города должны быть построены в течение двух лет. К числу наиболее значимых объектов относились: Дом Правительства, гостиница «Днепр», гараж для правительственных учреждений на 100 мест с мастерской для ремонта, городская библиотека, кинотеатр «Родина», две школы и детский сад, баня, новая городская больница, поликлиника и родильный дом, жилой дом для членов Правительства. Только на строительство учреждений здравоохранения было выделено 2,41 млн. рублей.

Именно тогда в Могилеве были построены объекты, которые и сегодня определяют красоту, неповторимость и уникальность города: Дом Советов (архитектор И.Г. Лангбард), кинотеатр «Родина» – один из крупнейших довоенных кинотеатров в республике (архитектор В. Вараксин), гостиница «Днепр» (архитекторы А. Брегман, А. Воинов), здание НКВД БССР (архитектор П. Абросимов. Ныне – главный корпус Белорусско-Российского университета).

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. В течение месяца западная советская граница была далеко отодвинута от Минска, и аргументы в поддержку Могилева как столицы БССР потеряли всякий смысл.

1 января 1939 года БССР отмечала свое 20-летие. Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1939 года численность населения Могилевской области составляла 1 401,1 тыс. человек, из них мужчин – 677,0 тыс., женщин – 724,1 тыс. В 1938 году в области родилось 47,4 тыс. детей (для сравнения, за 2015 год – 13,0 тыс.). В городах и поселках городского типа проживало 315,0 тыс. человек, на селе – 1086,0 тыс. человек.

За эти годы в Могилевской области вступили в строй фабрика искусственного волокна им. В.В. Куйбышева, авторемзавод им. С.М. Кирова, крупнейший в Европе деревообрабатывающий комбинат в Бобруйске, цементный завод в Кричеве, бумажная фабрика «Спартак» в г. Шклове, стеклозавод «Октябрь» в Осиповичском районе, стеклозавод «Ильич» в Быховском районе.

Важной отраслью являлось сельское хозяйство области. Проведенная коллективизация объединила более 91,5% крестьянских хозяйств в колхозы. На 1 января 1939 года их насчитывалось 2 748. Часть сельских жителей области работала в 12 совхозах, пять из которых были свиноводческие, два по выращиванию крупного рогатого скота, два коневодческих, по одному совхозу луговодства, плодовинному и пригородного хозяйства.

Область имела три вуза, из них Горецкий сельскохозяйственный институт, Могилевский учительский и педагогический институты. Набор учащихся осуществляли 24 техникума и шесть рабфаков. Для получения среднего образования функционировало 133 средних школы, 390 школ неполного среднего образования, 1 354 начальных школы, где обучалось 176 тыс. человек.

В декабре 1939 года было сформировано Могилевское пехотное училище, которое разместилось в так называемых Быховских казармах – зданиях по улице Челюскинцев. В 1939-1940 годах в училище было два курсантских батальона общей численностью около 600 человек. В дни обороны Могилева курсанты училища отважно сражались с врагом.

Для охраны здоровья населения области было построено 58 больниц и 38 амбулаторий, в которых трудилось 423 врача и 2365 сотрудников среднего медперсонала.

Культурный досуг жителей области обеспечивали четыре театра, 226 кинотеатров и кинопердвижек, 20 Домов культуры, 367 клубов и 360 изб-читален.

Тяжелые годы войны

Временной столицей Беларуси Могилеву довелось стать при трагических обстоятельствах 1941 года. В начале Великой Отечественной войны ЦК КПБ и Совет народных комиссаров БССР были эвакуированы и с 25 июня по 3 июля 1941 года находились в Могилеве. Здесь же разместился и штаб Западного фронта.

История обороны Могилева жарким летом 1941 года – одна из героических страниц в истории города. Именно в это непростое время жители и защитники города проявили высокий патриотизм, чувство долга перед Родиной, поразительную работоспособность и выносливость. В ходе 23-дневной обороны были скованы значительные силы немецких войск армии «Центр», что в немалой степени повлияло на оборону Москвы.

Непосредственно город обороняла 172-я стрелковая дивизия генерал-майора М. Романова. Особенно напряженными были бои на Буйничском поле. Здесь солдаты 388-го стрелкового полка под командованием полковника С. Кутепова подбили и сожгли до 180 единиц немецкой бронетехники. После пятидневных жестоких боев немцы обошли городские укрепления, переправились через Днепр и взяли в кольцо части 13-й армии, оборонявшие Могилев. Еще 10 дней в окружении защитники города мужественно отбивали атаки врага. Они сковали большие силы фашистов, стали мощной помехой на пути правого фланга группы армии «Центр» в период Смоленской битвы, нанесли ощутимые потери ударным отрядам вермахта.

В историю Великой Отечественной войны вписан подвиг летчика Николая Терехина. 1 июля 1941 года в небе над Могилевом он совершил невозможное – уничтожил тараном один за другим два самолета противника. В том же бою третий самолет сбил из пулемета. 8 июля 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР одним из первых в годы Великой Отечественной войны был награжден орденом Ленина.

Лишь спустя 20 лет стало известно о беспримерном подвиге Николая Сиротинина. 17 июля 1941 года у деревни Сокольничи под Кричевом он в одиночку остановил немецкую колонну Гудериана, рвавшуюся к Москве, подбив одиннадцать танков и семь бронемашин.

15 августа 1941 года советские войска покинули Хотимск. Могилевская область оказалась под оккупацией.

Жестокость оккупационного режима, репрессии нацистов не сломили воли белорусов. Группы активистов, диверсионно-разведывательные отряды, окруженцы стали организовывать партизанские отряды и вести борьбу с врагом. Наибольшее их число сконцентрировалось в лесах Быховского, Белыничского, Кировского, Кличевского и Круглянского районов. Здесь находились большие партизанские зоны, аэродромы. Перед освобождением от фашистов на территории Могилевщины воевали 24 партизанских бригады, в которых было более 55 тысяч партизан.

Большая часть области была освобождена в ходе блестяще проведенной операции «Багратион». Советские войска прорвали немецкую оборону, форсировали Днепр и 28 июня 1944 года освободили Могилев. Уже через день от фашистов был освобожден Бобруйск, возле которого было окружено, взято в плен и уничтожено 40 тыс. немцев. 29 июня область была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков.

Восстановление и развитие народного хозяйства

Могилевская область понесла тяжелейшие потери. Погиб каждый третий ее житель – в итоге вдвое уменьшилось население области. В городах осталось 18,3 % к довоенной численности населения. Например, на момент освобождения в Могилеве проживали менее 10 тыс. человек (в довоенном городе – более 113 тысяч жителей).

Посевные площади по области сократились более чем наполовину, были разрушены 1172 предприятия. Ущерб, нанесенный народному хозяйству Могилевщины, составил свыше 12,5 млрд. рублей.

Возрождение народного хозяйства потребовало от жителей Приднепровского края напряжения всех сил. Промышленность Могилевщины была восстановлена, и к 1951 году выпуск валовой продукции превысил довоенный уровень на 6 процентов, а уровень 1945 года – в 8,3 раза.

В 1950-80-е годы значительно вырос промышленный потенциал области. В Бобруйске расширяли производство машиностроительный завод им. И.В. Сталина (позже им. В.И. Ленина), заводы весоизмерительных приборов, судоремонтный, тракторных деталей и агрегатов, автотракторных деталей и др. В Могилеве – заводы «Строммашина», «Электродвигатель», «Техноприбор», «Зенит», транспортного машиностроения, «Лифтмаш». С 1958-1959 гг. на Могилевском заводе им. С.М. Кирова начался выпуск дорожно-строительных автомобилей.

В 60-70-е годы Могилевщина стала областью большой химии. Начали действовать Бобруйский гидролизный завод, один из крупнейших в Европе комбинат «Бобруйскшина», крупнейший в Европе Могилевский комбинат «Химволокно», объединение шелковых тканей. В начале 1980-х годов химическая промышленность опередила машиностроение и вышла на первое место в области по объему производства.

В райцентрах развивалась пищевая, строительная и деревообрабатывающая промышленность. Крупнейшим центром деревообработки в республике стал Бобруйск. Кричев и Костюковичи – ведущие центры цементного производства страны. А продукция могилевских и бобруйских швейных предприятий стала широко известна во многих странах мира.

Постепенно расширялась сеть больниц и лечебно-профилактических учреждений, техникумов, ПТУ и средних школ, библиотек, клубов и Домов культуры. Увеличил выпуск специалистов пединститут (ныне Могилевский государственный университет), которому в 1978 года присвоили имя выдающегося белорусского поэта А. Кулешова. В 1960 году начал работать машиностроительный (сегодня Белорусско-Российский университет), а в 1973 году – технологический (Могилевский государственный университет продовольствия) институты.

Национальной трагедией для белорусского народа стала авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. На Могилевщине от радиационного загрязнения сильно пострадали Быховский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский, Чаусский районы. Например, сельское население Краснопольского района сократилось более чем в два раза, причем по радиационным показателям эвакуировано и отселено 56 населенных пунктов с населением более 10 тыс. человек. За счет переселенцев отмечался прирост населения Горецкого и Дрибинского районов.

Могилевщина современная

В 1991 году открылась новая страница в истории Могилевщины как части суверенной Беларуси. В 1994 году в республике введен институт президентства, позволивший вывести социально-экономическое развитие страны и области на новый этап. Во главу государственной политики был поставлен человек с его насущными проблемами, желанием достойно жить и строить справедливое общество.

Постепенно производственные объединения и предприятия переориентировались на новые виды продукции, наладили более эффективные экономические контакты, в том числе с былыми партнерами.

Современная Могилевщина обладает значительным многоотраслевым экспортоориентированным промышленным потенциалом. Здесь осуществляют свою деятельность около 250 крупных и средних промышленных предприятий, более 2000 малых.

На долю Приднепровского края приходится примерно десятая часть объемов промышленного и около 15 % сельскохозяйственного производства страны.

В структуре промышленного производства ведущие позиции занимает продукция химической и нефтехимической индустрии, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Область выделяется также высокоразвитой электроэнергетикой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслями, крупным производством стройматериалов. Могилевскую область представляют: открытые акционерные общества «Могилевхимволокно» – крупнейший производитель полиэфирных волокон и нитей; «Белшина», выпускающая широкий ассортимент шин для автомобилей, автобусов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники; «Могилевлифтмаш» – один из крупнейших производителей лифтов на постсоветском пространстве, предприятия легкой промышленности «Моготекс», «Лента».

Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» неоднократно становились:

-в номинации «Продовольственные товары» — ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», ОАО «Могилевская фабрика мороженого», ОАО «Осиповичский хлебозавод», СООО «Чизмастер», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод»;

-в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» – ОАО «Моготекс», ОАО «Лента», ЧПТУП «Стальная линия», СООО «Завод Белмаш»;

-в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Могилевхимволокно», СП ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря», УЧНПП «Технолит».

За последнее пять лет в рамках инвестиционных договоров в области введены в эксплуатацию: завод по производству синтетических моющих средств и товаров бытовой химии в г. Осиповичи ИПУП «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца»; завод металлоконструкций ОАО «Протос»; завод по производству цементно-стружечной плиты СООО «ЦСП БЗС», производство по выпуску тары ООО «Велес-К», производства дентальных имплантатов и эндопротезов тазобедренного сустава ЗАО «Алтимед».

На территории свободной экономической зоны «Могилев» компанией группы Кроноспан введен в эксплуатацию завод по выпуску ориентированно-стружечных плит, ИООО «ВМГ Индустри» введены в эксплуатацию вертикальный интегрированный деревообрабатывающий комплекс по производству мебели, гнутоклеенных деталей, ИООО «Мебелаин» освоено производство корпусной шпонированной мебели из коллекции фирмы IKEA.

Сформирована и развивается инфраструктура поддержки предпринимательства.

Научные исследования и разработки организаций и учреждений региона, их инновационная продукция известна и приобретается как в странах Западной Европы, так и Юго-Восточной Азии. В настоящее время разработка и внедрение инновационных проектов, проектов с новыми и высокими технологиями имеет особо важное значение в области, и их развитие поддерживается Правительством республики.

В состав агропромышленного комплекса области входят предприятия, специализирующиеся на растениеводстве (возделывание зерна, картофеля, овощей и льна), животноводстве (производство молока и мяса). Переработку сельскохозяйственной продукции осуществляют около 40 предприятий мясомолочной, консервной, масложировой, крахмальной и других отраслей, а также спиртовых, ликероводочных, винодельческих и пивных заводов. В агропромышленном комплексе работает пятая часть от общего числа занятых в экономике области.

Успешно развивается агропромышленный комплекс региона. На протяжении последних лет Приднепровский край намолачивает более миллиона тонн зерновых культур.

Рост сельскохозяйственного производства стал основой успешного развития перерабатывающей промышленности.

Могилевщина обладает развитой строительной сферой. Промышленность строительных материалов представлена Белорусским цементным заводом и «Кричевцементношифер», которыми производится свыше половины выпускаемого в республике объема цемента. Повышенным спросом пользуется продукция Могилевского комбината силикатных изделий. Осиповичское предприятие «Кровля» производит современное покрытие – высококачественный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный материал нового поколения. Эти предприятия являются крупнейшими экспортерами. Продукция их известна во многих странах мира.

Основные производства сосредоточены в свободной экономической зоне «Могилев». На нее приходится почти треть промышленности области и половина регионального экспорта. Здесь зарегистрированы десятки иностранных и совместных предприятий. В инвестициях активное участие принимают фирмы из Германии, США, России, Польши, Великобритании, Италии, Литвы и Латвии. Плодотворно работают в этом направлении совместные предприятия: «Джокей Пластик Могилев» (Германия) – пластиковая упаковка, «Белпак» (США) – производство пищевых полимеров, «Сопотекс» (Португалия) – производство тканей, химкомбинат «Заря» (Чехия), «Кровля» (Великобритания), «Кроноспан» (Австрия) – лидеры в области производства строительной продукции.

Ежегодно в области проводятся международные инвестиционные форумы, в ходе которых подписываются договоры, протоколы о намерениях и соглашения.

Область располагает развитой структурой здравоохранения. В последние годы состоялось открытие нового корпуса областного онкодиспансера, современного хирургического корпуса областной детской больницы, на базе которого сконцентрирована вся хирургическая помощь детскому населению Могилевской области, современного корпуса экстренной медицинской помощи и роддома в Могилевской городской больнице скорой помощи, новых корпусов Кричевской и Осиповичской районных больниц.

Могилевская область – один из крупнейших образовательных регионов республики. Развитию способностей учащихся способствует участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Ежегодно практически каждый второй школьник принимает участие в этапах республиканской олимпиады по учебным предметам. Отмечается и результативное участие.

Богатая история, художественная культура Могилевщины отражены в многочисленных памятниках археологии, самобытном архитектурном наследии, памятниках монументального и декоративно-прикладного искусства. Среди достопримечательностей – 25 музеев и филиалов, три профессиональных театра, филармония, областная библиотеки и более трехсот публичных библиотек, областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы и сеть Домов культуры и сельских клубов.

Успешно развивается фестивальное движение, которое охватывает разные жанры искусства и народного творчества. Визитными карточками Могилевщины стали Международные фестивали эстрадной музыки «Золотой шлягер» и христианской духовной музыки «Магутны Божа», камерной музыки им. Н. Чуркина в Мстиславле, детского творчества «Золотая пчелка» в Климовичах, международный молодежный театральный форум « M.@rt .контакт», Международный фестиваль анимации «Анимаевка», купальский праздник «Александрия собирает друзей», Международные пленэры по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве» и керамике «Арт-Жыжаль».

В районных центрах организуются собственные фестивали, которые с каждым годом привлекают все новых участников, в том числе из России и Украины, являются визитными карточками регионов. Среди них – праздник средневековой культуры «Рыцарский фэст» в Мстиславле, региональный фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел «Дрибинские торжки», межрегиональный фестиваль-праздник любительских театров «Тэатральныя вечарыны» в Краснополье, эко-арт фестиваль «Острова Дулебы» на Кличевщине, гастрономический фестиваль «Гаспадарчы сыр» в Славгороде.

Традиционным стало проведение ежегодного праздника тружеников села «Дожинки».

В 2013 году Могилев был объявлен культурной столицей стран СНГ, в 2017 Бобруйск заслуженно стал культурной столицей Республики Беларусь.

Не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами хорошо известны народные ансамбли танца: «Беларусь», «Юнацтва», «Рунь», ансамбли народной музыки и песни: «Мілавіца», «Бліскавіца», «Верасень», «Медуніца», государственный оркестр народных инструментов имени Л. Иванова.

Спортсмены Могилевщины успешно участвуют в престижных международных и республиканских соревнованиях. За подготовку спортсменов высокого класса шесть тренеров получили высокое звание «Заслуженный тренер СССР». Среди них А. Лобачев (тяжелая атлетика), О. Мищенко (спортивная гимнастика), А. Пучко (гребля), Д. Худыш (борьба) и другие.

Особая гордость края – это люди. 114 уроженцев Могилевской области стали Героями Советского Союза, 23 – полные кавалеры ордена Славы. Гвардии полковник И.И. Гусаковский, гвардии полковник С.Ф. Шутов, полковник И.И. Якубовский дважды удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

За трудовые достижения более 100 уроженцев области стали Героями Социалистического Труда; В.К. Старовойтов – уроженец Белыничского района – дважды Герой Социалистического труда. Председатель легендарного колхоза «Рассвет» Кировского района К.П. Орловский отмечен звездой Героя Советского Союза за боевые подвиги и звездой Героя Социалистического Труда – за трудовые. Сотни жителей области удостоены высших государственных наград за трудовые достижения.

По достоинству оценен ратный и трудовой подвиг Могилевщины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1967 года за активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и за успехи, достигнутые в обновлении и развитии народного хозяйства, Могилевская область награждена орденом Ленина, в 1980 году город Могилев – орденом Отечественной войны I степени, а в 1987 году город Бобруйск – орденом Трудового Красного Знамени. 29 июня 2009 года Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписал Указ «О награждении некоторых населенных пунктов Республики Беларусь вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». В их числе – Могилев, Бобруйск, Кличев, Кричев.

Выгодное географическое положение, мощный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, объемный рынок, доброжелательные, умные и трудолюбивые люди – все это позволяет с уверенностью говорить о том, что на Могилевщине есть все необходимое для достижения успеха.