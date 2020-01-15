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Принять участие в голосовании за «Птицу года Беларуси» в 2021 году можно до 1 февраля

15.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Принять участие в голосовании за «Птицу года Беларуси» в 2021 году можно до 1 февраля

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» до 1 февраля 2020 года проводит онлайн-голосование за претендентов на звание «Птица года-2021», сообщает пресс-служба АПБ.

Птицу года выберут 8 февраля на съезде АПБ из трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Два претендента уже определены (решением центрального совета и секретариата общественной организации). Это обыкновенная горлица и тростниковая овсянка. Третий будет избран в результате интернет-голосования. В опросе может принять участие любой желающий.

АПБ предлагает три птицы: серая мухоловка, козодой обыкновенный и береговая ласточка. Можно предложить и любой свой вариант, за исключением видов, уже получавших звание птицы года в Беларуси. Помимо предложенных АПБ птиц, голосующие внесли уже 39 видов, по их мнению достойных звания «Птица года Беларуси». К слову на сегодняшний день номинантом, набравшим наибольшее количество голосов (491), стала птица вне предложенного АПБ списка —  синица длиннохвастая. Вторую позицию занимает козодой обыкновенный (487 голосов), третью, с большим отрывом, — ласточка обыкновенная (250), на четвертой — серая мухоловка (166).

Напомним, по итогам голосования, птицей 2020 года в Беларуси объявлен глухарь. Национальная кампания «Птица года» проводится с 2000 года и направлена на привлечение внимания населения к необходимости бережного отношения и сохранения птиц. Акции проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей поучаствовать в творческих конкурсах и природоохранных мероприятиях.

 
 
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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» до 1 февраля 2020 года проводит онлайн-голосование за претендентов на звание «Птица года-2021»,...
 
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