В Гомеле будут судить мужчину, который строил таунхаусы на Луговой и «кинул» людей на 2 миллиона

Источник материала: Tut.by

35-летнего жителя Гомеля обвиняют в мошенничестве: по версии СК , мужчина путем обмана или злоупотреблением доверием завладел деньгами 28 человек и имуществом трех юрлиц на более чем 2 млн рублей. Большинство потерпевших — из Гомеля, трое из в Гродно, один — из США.



Фото: СК

По материалам дела, несколько лет назад обвиняемый начал строить два таунхауса на улице Луговой в Гомеле. Строительство финансировалось за счет займов физлиц.

Схема такая: мужчина заключал договоры займа как с желающими купить квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему просто деньги в заем под проценты. Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых, а также их друзей и родственников, вложить деньги в развитие строительного бизнеса. В некоторых случаях ему одалживали деньги и без процентов, просто под расписку.

К примеру, обвиняемый трижды брал взаймы под расписку крупные суммы у семейной пары, с которой дружил. Вернул только первый долг, а вот далее 370 тысяч долларов потратил и не отдал.

Несмотря на многочисленные долги и необходимость выплачивать большие суммы процентов, он продолжал заключать новые договоры займа как со старыми, так и новыми заимодавцами. Когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, обвиняемый перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько человек остались без обещанных квартир в новых таунхаусах — они оказались не единственными, кто, согласно условиям заключенных договоров займа, претендовал на конкретную квартиру.

В 2016 году обманутые люди пошли в милицию с заявлениями. Завели уголовное дело — но мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Позже его задержали в Московской области и экстрадировали.

Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Он под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

За время следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму 258 тыс. рублей. Наложен арест на его имущество — квартиру в таунхаусе, земельный участок, автомобиль и др. — на общую сумму свыше 178 тыс.