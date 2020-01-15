Посмотрите, как выглядел «Лебяжий», когда там еще не было заказника (уникальные фото из 1980-х)

Источник материала: Tut.by

«История заказника „Лебяжий“ началась вот с этих лебедей. Еще в его появлении „виноваты“ строители дороги», — такую историю рассказал известный фотограф Вадим Качан. Он показал TUT.BY уникальные снимки, которые сделал в начале 1980-х.

Удивительно: сейчас в Минске живет почти два миллиона человек, а прямо в черте города есть заказник . Официально появился он в 1984 году, в 2000-х его порезали скандальной стройкой .

Вадим Качан, который сейчас преподает фотографию, сделал снимки этого места еще до появления заказника. В объектив попали грациозные лебеди, болота, поля колхоза, примыкавшие к будущему «Лебяжьему», а еще — дороги, по которым позже пройдет проспект Победителей.

























В начале 1980-х минчанин работал в поселке Пионерском в дирекции строящихся автодорог.

— Эти фотографии сделаны примерно с 1982 по 1984 год. Тогда началась реконструкция продолжения проспекта Машерова. Дорога была двухполосной, ее расширяли — добавляли еще две полосы, — вспоминает Вадим Качан. — Трасса проходила мимо бывшего торфяника и маленького озерца. Тогда воду отводили по небольшой трубе, по проекту дорожников ее должны были заменить на большую и осушить территорию.



МКАД на выезде из Минска со стороны тогдашнего проспекта Машерова







Развязка с МКАД, которую расширяли в 1980-х

Но что-то не срослось: большую трубу для водоотведения так и не заложили.

— А прежнюю — засыпали. По весне снег растаял, из маленького озерца появилось большое, вода даже переливалась через проезжую часть. Организовали временный пропуск воды при помощи насосов. И заказали новую трубу, с учетом новых реалий.

Вадим Качан помнит, что как раз в это время в запруде поселилась большая семья лебедей.





— Лебедей тогда в Минске почти негде было посмотреть, разве что в Ботаническом саду. И к пруду стали часто приезжать горожане, семьями. Сложилось даже общественное мнение, что территорию надо сохранять. Трубу, кстати, дорожники установили, но просто понизили уровень воды.

А в 1984 году появился заказник (при этом сетка каналов на его месте видна на картах начиная еще с 1960-х).







