Книги в сейфе. В Гродно после переезда в здание банка открылась областная научная библиотека

Источник материала: Tut.by

Гродненская областная научная библиотека имени Карского после трехмесячного переезда наконец открыла двери для читателей по новому адресу — Карбышева, 17, где еще в прошлом году находилось региональное управление Нацбанка. Библиотека сейчас занимает три нижних этажа здания, на четвертом осталось главное управление Нацбанка по Гродненской области, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Изначально Нацбанк планировал продавать это здание, однако вскоре по инициативе местных властей Совмин передал бывшие банковские хранилища областной библиотеке. В октябре прошлого года начался переезд фондов и мебели — участвовали не только библиотекари, но и волонтеры. На новое место переехали два филиала библиотеки из четырех — с Замковой, 20, и улицы Советской, 8.

Параллельно с переездом внутри банка-библиотеки шла перестановка во внутренних помещениях. Одно из самых заметных нововведений — теперь на втором этаже в просторном зале вместо касс размещаются многочисленные стеллажи с книгами, а также читальный зал. В будущем здесь будут проводить выставки.



Фото: vgr.by

В библиотеке, кстати, сохранились вещи, напоминающие о банковском прошлом этого здания. Например большая комната-сейф, где сейчас вместо денег хранятся книги. Они выложены на стеллажах, которые закрываются на решетчатые двери — еще одно напоминание о предыдущих хозяевах этих помещений.

Во время переезда банкиры передали работникам библиотеки подробный план здания по каждому этажу. Эти документы датированы 1936 годом. Сейчас старинные бумаги выставлены на всеобщее обозрение.





Благодаря тому, что библиотека переехала в более просторное помещение, по словам специалистов, появились новые возможности — и теперь это будет скорее культурно-просветительский центр. Появилась комната робототехники, где ребята смогут учиться программированию. Также появилась электронная библиотека.



Фото: vgr.by

Кроме того, есть планы использовать задний дворик — с яблоневым садом и беседкой. Там будут проводить книжные пикники и выставлять книги в стиле библиотеки под открытым небом.

Библиотека по новому адресу будет работать в следующем режиме: понедельник-четверг — с 10:00 до 19:00,

суббота-воскресенье — с 10:00 до 18:00,

пятница — выходной.