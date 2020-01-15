Пограничники спасли на Немане невезучих рыбаков. Но им еще, похоже, грозит штраф

Источник материала: Tut.by

Гродненские пограничники спасли двух белорусов, которые после неудачной рыбалки с надувного плота оказались на островке посреди Немана. Но им еще придется за это ответить: ведь по закону в приграничной зоне нельзя находиться после захода солнца. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Снимок из архива и носит лишь иллюстративный характер. Фото: Reuters

Около полуночи 14 января пограничникам позвонил мужчина: с другом они оказались заложниками небольшого острова на реке Неман. Их рыбалка закончилась крушением плота, и мужчины оказались в окружении воды.

Сотрудники отыскали мужчин и доставили их на сушу. Нашли и потерянные куртку и паспорт одного из рыбаков.

Вся ситуация развивалась ночью у самой границы с Литвой, а в пограничной полосе, как известно, запрещено находиться после захода солнца. Спасенные — местные жители и хорошо знают это правило. Поэтому им еще придется ответить за нарушение правил нахождения на режимной территории. Согласно ст. 23.30 КоАП, за такое грозит от предупреждения до 50 базовых штрафа.