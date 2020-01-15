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Порядок обращения в суд в 10 вопросах и ответах

15.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Порядок обращения в суд в 10 вопросах и ответах

✅ 1. Достаточно ли устного обращения в суд для возбуждения дела?

Исковое заявление о возбуждении дела подается в суд только в письменной форме.

✅ 2. Каковы требования к содержанию заявлений, подаваемых в суд?

Содержание заявления должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 109 ГПК Республики Беларусь. В частности, заявление должно содержать:

1) наименование суда, в который оно подается;

2) наименование и место жительства (место нахождения) автора документа, а также его представителя, если заявление подается представителем, их контактные телефоны, факсы и электронные адреса (при их наличии);

3) наименование и место жительства (место нахождения), контактные телефоны, факсы и электронные адреса (при их наличии) имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц;

4) наименование документа (исковое заявление, жалоба, возражение против иска и т.д.);

5) сущность заявленного требования или ходатайства, а также их обоснование;

6) перечень приложений;

7) подпись автора документа или его представителя и дату подачи;

8) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если не освобождены от нее.

✅ В исковом заявлении должны быть также указаны:

1) точное обозначение требований истца, а если требования являются имущественными, то и цена иска;

2) факты, которыми истец обосновывает свои требования;

3) доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов и другие данные.

Исковое заявление представляется в суд с копиями по числу ответчиков.

В случае несоблюдения вышеуказанных требований (за исключением отсутствия наименования документа и перечня приложений), судья оставляет заявление без его дальнейшего хода.

✅ 3. В какой момент нужно уплачивать государственную пошлину при обращении в суд: сразу или после рассмотрения дела, и какая из сторон ее оплачивает?

Государственная пошлина уплачивается перед подачей искового заявления в суд, и уплачивает ее та сторона, которая обращается в суд с заявлением, за исключением тех, кто имеет льготу.

✅ 4. Каким образом направлять исковые заявления в суд?

Исковые заявления со всем пакетом документов предоставляются лично в суд, могут быть направлены по почте либо переданы через третье лицо.

✅ 5. Допускается ли направление заявления в электронном виде?

Направление искового заявления по электронным каналам связи не допускается.

✅ 6. В какой суд подавать апелляционную жалобу?

Апелляционные жалобы адресуются в суд апелляционной инстанции, но подаются в суд, вынесший решение. Апелляционные жалобы на решения районных (городских) судов, не вступившие в законную силу, рассматриваются судебной коллегией по гражданским делам соответствующего областного (Минского городского) суда.

✅ 7. В какой срок подается апелляционная жалоба?

Апелляционная жалоба подается в суд, который вынес решение, в пятнадцатидневный срок со дня вынесения решения или вручения лицу, имеющему право на апелляционное обжалование, по его требованию этого решения с обоснованием.

✅ 8. Как узнать реквизиты суда?

Суды Республики Беларусь осуществляют свою деятельность на принципах гласности, открытости и доступности, поэтому информацию о любом суде общей юрисдикции, включая реквизиты для уплаты государственной пошлины при обращении в суды, можно найти на официальном сайте Верховного Суда Республики Беларусь (www.court.gov.by).

✅ 9. Можно ли руководствоваться теми нормативными актами и образцами исковых заявлений, которые пользователями размещены в Интернете?

Руководствоваться правовой информацией в открытом интернет-пространстве не стоит, т.к. она зачастую не актуальна и предусмотрена законодательством других государств. Для поиска нормативно-правового акта (кодексов, законов, постановлений), образцов исковых заявлений рекомендуем пользоваться официальными интернет-ресурсами: pravo.by, www.court.gov.by, а также услугами адвокатов.

✅ 10. Кто устанавливает ставки государственной пошлины при обращении в суды?

Ставки государственной пошлины при обращении в суды, в т. ч. при апелляционном обжаловании, установлены Приложением 13 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

Т.В. ИВАНОВА,
ведущий специалист cуда Кореличского района

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Теги: Гродно
 
 
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✅ 1. Достаточно ли устного обращения в суд для возбуждения дела? Исковое заявление о возбуждении дела подается в суд только
 
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