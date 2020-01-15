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В Беларуси стали по-новому лечить наркозависимых - с ними работают психологи и волонтеры

15.01.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным МВД, в Беларуси более 88 тысяч человек зависимы от наркотиков. В РНПЦ психического здоровья запустили пилотный проект — центр длительной реабилитации наркозависимых. С пациентами работают не только наркологи, но также психологи и психотерапевты, а социальные работники и волонтеры помогают устроиться на работу.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как пояснили TUT.BY в Министерстве здравоохранения, пока проект доступен для жителей Минска и Минской области. В экспериментальном центре одновременно может находиться до восьми пациентов. Проект включает в себя программу по детоксикации, социальному сопровождению и медико-социальной реабилитации с участием групп взаимопомощи (например «Анонимных наркоманов»). Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Работает мультибригада специалистов, в которую входит координатор (заведующий отделением), психиатр, нарколог, психотерапевт, психолог, специалист по соцработе, параспециалисты, волонтеры. Специалисты используют международный опыт. Нигде в мире наркомания не лечится одной таблеткой, это всегда длительный процесс.

На протяжении 28 дней пациент посещает групповую психотерапию и индивидуальные занятия с психологом, параллельно проходит медикаментозная терапия, физиопроцедуры. По окончании реабилитации, по согласованию с пациентом, его могут перевести в негосударственный реабилитационный центр — там помощь оказывается уже платно. После выписки из больницы пациент на протяжении шести месяцев два раза в неделю амбулаторно посещает РНПЦ психического здоровья, дальше в течение года приходит к специалистам раз в неделю.

К каждому участнику проекта прикреплен соцработник, который оказывает нужную помощь — от восстановления документов до поиска работы и жилья. На сегодня амбулаторный этап лечения проходит семь человек, трое из них нашли работу.

«За неделю было две передозировки». Истории тех, кто перестал употреблять наркотики

В прошлом году около 6 тысяч человек, осужденных за распространение наркотиков, находились в колониях. Каждое пятое преступление в Беларуси совершается в состоянии опьянения (18% — в состоянии алкогольного опьянения, еще 2% — в состоянии наркотического опьянения). Пилотный проект по реабилитации наркозависимых на осужденных не распространяется. Те, кому суд назначил принудительное лечение от наркомании, получают его в колониях. В МВД заявляют, что с ними работают не только сотрудники исправительных учреждений, но также представители судов, прокуратуры, милиции, учреждений образования и здравоохранения, общественных и религиозный организаций. Задача — разъяснить последствия употребления наркотиков и дать мотивацию на трезвый образ жизни.

В Минздраве отмечают: если пилотных проект по реабилитации наркозависимых пациентов покажет свою эффективность, такие же центры появятся во всех областных центрах.

— Главная задача, чтобы наркопотребители увидели помощь государства, — отмечал главный специалист Управления организации медпомощи Минздрава Александр Ходжаев. — Мы должны помочь наркозависимым найти свое место в обществе, получить работу, потому что по-другому это не работает, это сложившаяся мировая практика.

 
Теги: Минск
 
 
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К каждому участнику проекта прикреплен соцработник, который оказывает нужную помощь - от восстановления документов - до поиска работы и жилья.
 
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