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Уважаемые жители и гости Борисовского района!

15.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Внимание!

Неорганизованные купания в иных прорубях опасны для жизни!

А.Г. ЛЕНКИНА, исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома

 
 
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В праздник Крещения Господня 19 января 2020 года с 12.00 до 17.00 будет организовано купание на Центральном городском пляже возле пешеходного моста через р. Березину.
 
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