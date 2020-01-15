Внимание!
Неорганизованные купания в иных прорубях опасны для жизни!
А.Г. ЛЕНКИНА, исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома
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Уважаемые жители и гости Борисовского района!
15.01.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Внимание!
Неорганизованные купания в иных прорубях опасны для жизни!
А.Г. ЛЕНКИНА, исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского райисполкома
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В праздник Крещения Господня 19 января 2020 года с 12.00 до 17.00 будет организовано купание на Центральном городском пляже возле пешеходного моста через р. Березину.
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