В школах стали собирать паспортные данные у детей из многодетных семей. Выяснили зачем

Источник материала: Tut.by

В минских школах учителя просят у многодетных родителей прислать копию паспорта детей, запрашивают их идентификационные номера. В Министерстве образования поясняют, что это законно — формируется база многодетных семей в Беларуси. В Министерстве труда и соцзащиты дополняют, что данные нужны, чтобы отследить, получала ли семья социальную поддержку от государства, а если не получала, специалисты предложат родителям обратиться за услугой.



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мне хватает с лихвой той «заботы и внимания» к детям со стороны государства, которая есть. Я не хочу, чтобы данные моих детей фигурировали в каких-то особых базах. Сначала на госуровне призывали спасать демографию, а теперь детей из многодетных семей пытаются взять под колпак? — написал на своей странице в Фейсбуке многодетный отец Анатолий Ширвель.

В Министерстве образования подтверждают, что в школах действительно собирают данные о детях из многодетных семей для наполнения специальной базы, которая создается по Указу президента № 264 от 9 июля 2019 года.

— Проще всего собрать данные по месту учебы детей, поэтому учителя этим сейчас занимаются. Не вся информация есть в МВД, ведь у детей до 14 лет обычно еще нет паспортов, а мы собираем данные о том, где проживает ребенок, с кем — всю информацию, которая обычно есть в паспортах. Данные собираются для того, чтобы все многодетные семьи были охвачены материальной помощью, чтобы получили семейный капитал. Это пойдет на благо, — подчеркнули в пресс-службе ведомства в комментарии rebenok.by .

Согласно Указу, до 1 января 2020 года в Беларуси должна быть создана система учета многодетных семей. За ее формирование отвечает Министерство труда и социальной защиты населения, местные органы власти. На конец 2019 года в базе было 106 тысяч семей. В Минтруда TUT.BY пояснили, что база позволит отследить, получают ли семьи помощь — государственные пособия, социальные услуги, материальную помощь, семейный капитал и так далее.

— База данных будет постоянно актуализироваться, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Начиная с 2020 года предусмотрено включение иной информации о многодетных семьях — о выдаче удостоверения многодетной семьи; о назначении семейного капитала и использовании его средств, в том числе досрочно; о выплате государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей; предоставлении государственной адресной социальной помощи и материальной помощи к началу учебного года; награждении Орденом матери. Система учета многодетных семей позволит обеспечить переход от заявительного к выявительному принципу, чтобы многодетные семьи получали полный объем помощи, который им полагается по законодательству.

В базе данных содержится информация о персональных данных всех членов многодетной семьи (фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (смерти), гражданстве, месте жительства, об инвалидности, месте обучения и другие персональные данные), которая поступает из информационных систем Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Обязаны ли родители передавать данные о своих детях для создания базы многодетных семей? Ни в Указе, ни в Постановлении этот вопрос не урегулирован. С одной стороны, госорганы не должны получить от родителей согласие на передачу данных о детях. С другой стороны, указанные нормативно-правовые акты не обязывают родителей такие данные предоставлять, в том числе классным руководителям в школе.