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Дни животновода набирают обороты

15.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Дни животновода набирают обороты

В рамках Дня животновода председатель районного  комитета профсоюзов работников АПК Елена Степаненко встретилась с трудовыми коллективами МТФ «Дербичи» и МТК «Бушевка».

Проведения Дней животновода –хорошая возможность в очередной раз пообщаться с тружениками животноводческой отрасли, узнать, чем живут коллектив и сельхозпредприятие в целом, подвести итоги работы за прошедший период и, конечно же, отметить тех, кто добился лучших результатов в труде.

И в этот раз не стали отходить от сложившейся традиции и поблагодарили тех, кто своим ежедневным добросовестным трудом вносит вклад в развитие отрасли.

На встрече с коллективом МТК «Бушевка» присутствовала председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, которая рассказала об основных направления деятельности ФПБ.

Дни животновода набирают обороты
Дни животновода набирают обороты
Дни животновода набирают обороты
Дни животновода набирают обороты
Дни животновода набирают обороты
Дни животновода набирают обороты

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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В рамках Дня животновода председатель районного  комитета профсоюзов работников АПК Елена Степаненко встретилась с трудовыми коллективами МТФ...
 
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