Дни животновода набирают обороты

Источник материала: Газета Авангард





В рамках Дня животновода председатель районного комитета профсоюзов работников АПК Елена Степаненко встретилась с трудовыми коллективами МТФ «Дербичи» и МТК «Бушевка».

Проведения Дней животновода –хорошая возможность в очередной раз пообщаться с тружениками животноводческой отрасли, узнать, чем живут коллектив и сельхозпредприятие в целом, подвести итоги работы за прошедший период и, конечно же, отметить тех, кто добился лучших результатов в труде.

И в этот раз не стали отходить от сложившейся традиции и поблагодарили тех, кто своим ежедневным добросовестным трудом вносит вклад в развитие отрасли.

На встрече с коллективом МТК «Бушевка» присутствовала председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, которая рассказала об основных направления деятельности ФПБ.















Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора