В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошло мероприятие «Чудеса на Рождество». Его организаторами стали Белорусская республиканская пионерская организация и Белорусский республиканский союз молодежи.

Учащиеся гимназии райцентра из объединений по интересам «Феникс» и «Унисон» провели веселое представление. Также в подарок воспитанникам центра была вручена посылка с большим количеством канцелярских принадлежностей, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек и книг.















Ирина ШУТОВА

Фото автора