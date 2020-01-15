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В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие

15.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие

Сегодня в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошло мероприятие «Чудеса на Рождество». Его  организаторами  стали Белорусская республиканская пионерская организация и Белорусский республиканский союз молодежи.

Учащиеся гимназии райцентра из объединений по интересам «Феникс» и «Унисон» провели веселое представление. Также в подарок воспитанникам центра была вручена посылка с большим количеством канцелярских принадлежностей, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек и книг.

В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие
В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие
В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие
В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие
В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие
В Буда-Кошелёвском районном ЦКРОиР прошло благотворительное мероприятие
 

Ирина ШУТОВА

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Сегодня в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошло мероприятие «Чудеса на Рождество». Его  организаторами  стали...
 
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