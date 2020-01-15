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В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение

15.01.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение

Во всем, что касается детей, недопустимы формализм и безответственное отношение к делу.

Об этом и не только сегодня шла речь на внеочередном совместном заседании КДН облисполкома и координационного совета облисполкома по контролю за реализацией Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
 

В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение

 Буквально на днях на Гродненщине подвели итоги благотворительной акции «Наши дети». Ее ключевыми составляющими всегда были внимание и забота о детях. Но не стоит в отдельном ряду здесь и безопасность юных жителей, – обратился к участникам заседания заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, и еще раз акцентировал внимание на том, что в обеспечении безопасности детей четко и слажено должны действовать все подразделения и структуры. – Координационные советы по контролю за реализацией Декрета №18 много лет работают во всех районах области. Каждый, кто входит в их состав, должен правильно понимать и оценивать уровень возложенной на него ответственности. Пассивность в приняти ответственных решений, которые могли бы предотвратить трагиеские случаи, здесь недопустимы.

 
В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение
Общие цифры статистики позволяют говорить о положительной динамике в этом вопросе. Но за каждой из этих цифр стоят истории семейных трагедий. Календарный год только сменил свой порядковый номер. Для Гродненщины он, к сожалению, начался с печальной статистики – не стало троих детей. За каждым из случаев — невосполнимые боль утраты, но иногда соседствуют с ней неправильно выстроенное поведение взрослых. Так причиной трагедии в Ивьевском районе стали родительская беспечность и недобросовесное осуществление патроната новорожденного.
 
 Ребенок рос в неблагополучной семье. Его старшие братья и сестры трижды признавались нуждающимися в государственной защите. Вполне обоснованное повышенное внимание к семье должно было помочь уберечь маленькую жизнь. В этом и есть задача государственных органов – принимать все меры для защиты прав и законных интересов детей, – отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гродненского облисполкома Людмила Ницкая.
 
Не раз отмечалось во время заседания комиссии, что в работе с детьми не может иметь место формализм в любом его проявлении. Тем более, когда речь идет о семьях, которые не ежиножды оказывались в поле зрения органов опеки и попечительства. Упредительная работа должна быть четко организована во всех районах области. А каждый задействованный в ней человек должен понимать, что проколы и ошибки в этой работе могут стоить детских жизней.
 
Опыт Слонимского района по контролю за условиями содержания детей предложен для использования во всей области. Это циклограмма, в которую должны быть  включены все находящиеся в поле зрения КДН семьи. Аккумулируется в ней вся информация: где и когда они посещаются, когда всеми службами предоставляется информация и многое другое. Промежуточные результаты такой работы регулярно заслушиваются и, уже основываясь на них, принимается конкретное решение.
 
В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение
 
Выстроенная таким образом работа способствует согласованности действий целой команды, а это во многом определяет ее эффективность. Всем координационным советам области предтсоит познакомиться и перенять опыт слонимских  коллег. Кроме того индивидуально для каждой семьи теперь будет решаться, как часто представители заинтересованных служб будут контролировать условия проживания и осуществления ухода за детьми, а на заседание КДН будут приглашать в том числе ответственных за работу с каждой конкретной семьей должностных лиц.
 
В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение
 
Еще раз подчеркивалось на заседании недопустимость случаев, когда сроки рассмотрения исполнения решения о признании детей находящимися в социально опасном положении не соблюдаются. К тому же до конца февраля будут пересмотрены составы координационных советов и КДН во всех регионах Гродненщины, а те, кто вошел в их состав недавно, пройдут дополнительное обучение.
 
В ближайшее время на Гродненщине также еще раз проанализируют, как в учреждениях образования построена работа по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи психолога. Кажущиеся неразрешимыми здесь и сейчас ситуации нередко толкают подростков на кардинальные шаги и здесь очень важна своевременная предупредительная работа педагогов-психологов.
 
В работе с детьми не место формализму. В области пересмотрят составы координационных советов и КДН, и проведут дополнительное обучение
 

Заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк обратил внимание и на то, что каждый учащийся области должен знать: в случае критической ситуации необходимую консультацию он может получить, набрав короткий номер 170. Доступен этот номер круглосуточно и напоминать об этом стоит в том числе и посредством социальной рекламы на билбордах.

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства
 
 
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Во всем, что касается детей, недопустимы формализм и безответственное отношение к делу. Об этом и не только сегодня шла речь на внеочередном совместном заседании...
 
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