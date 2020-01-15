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«Ничего не слышали - ни выстрела, ни хлопка». Что известно о дерзком убийстве бизнесмена под Гродно

15.01.2020 21:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 15 января в деревне Чеховщина, что недалеко от Гродно, убит индивидуальный предприниматель. По некоторым данным, его застрелили прямо в собственной BMW X6, стреляли в голову. Убитый — 55-летний Александр Пресняк, один из акционеров гродненской перчаточной фабрики «Акцент», а также владелец различной коммерческой недвижимости в областном центре. Рассказываем, что пока известно о преступлении.


Деревня Чеховщина в нескольких километрах от Гродно, расположена на берегах двух озер. В населенном пункте старые деревенские дома соседствуют с большими коттеджами. Именно около одного из них и был застрелен гродненский бизнесмен.

О том, что здесь произошло преступление, спустя сутки напоминают красно-белые пластиковые ленты с надписью «Следственный комитет», натянутые между деревьями, на дороге валяется одноразовый светло-синий халат, а около дома стоит патрульный автомобиль ГАИ. Рядом — двое инспекторов.


У всех проходящих мимо гаишники проверяют документы, останавливают и проезжающие машины. В доме, где жил Александр, в окнах горит свет, однако родственники погибшего разговаривать с журналистами наотрез отказываются. Соседи ближайших домов тоже немногословны: «Ничего не видели, с соседом особо не общались».

Зато жители домов, которые находятся немного в отдалении, рассказывают, что Александра в поселке называли «Косичка».

 — Потому что он косичку носил. Утром и вечером катался по округе на велосипеде. Ездил с собаками, они бежали за ним. Такой у него был ритуал. Знаем, что он был крупным бизнесменом. Вместе со своими друзьями был акционером предприятия «Акцент». Они все и живут рядом, по выходным друг к другу в баню ходили. И знаете, что удивительно? У нас здесь такая тишина, что посторонние звуки всегда отчетливо слышны, а в эту ночь мы ничего такого не слышали — ни выстрела, ни хлопка. Ничего. У нас по весне на озере гоняют птиц выстрелами, чтобы они не съели всю рыбу в водоеме. Поэтому мы бы обратили внимание на знакомый звук, — говорит одна из местных жительниц.

Соседи также рассказали ОНТ, что на доме около коттеджа бизнесмена стоит камера наружного видеонаблюдения, и она зафиксировала «вспышки выстрелов и как человек побежал в сторону города [Гродно]».

— Он был один, без машины, ждал его.


В Чеховщине и в соседнем поселке Коробчицы все обсуждают происшествие. Некоторые предполагают, что Александр был должен кому-то денег — но, мол, сумма была настолько маленькой, что «вряд ли за такое в Беларуси убивают».

 — Может быть поссорился с кем-то? Но ничего плохого не могу о нем сказать. Был приветливый, простой, — говорит еще одна соседка. — Может быть, убийство связано с коммерцией? Кстати, у него кроме дома здесь, есть несколько квартир еще и в городе. В собственности есть еще и коммерческая недвижимость. У него остался взрослый сын, который живет в Гродно, и старенькая мама.

Соседи рассказывают, что вместе с бизнесменом в доме жила его 30-летняя гражданская жена и их трехлетний сын.

Жители Коробчиц говорят, что сегодня сотрудники милиции проверяют у владельцев охотничьи ружья.


Александр Пресняк в 2011 году был заместителем директора по развитию перчаточной фабрики «Акцент», в 2013 году — председателем наблюдательного совета, а в последнее время — одним из акционеров предприятия. До 2014 года был также акционером гродненского ОАО «Швейно-торговая фирма Элод».

Преступление — громкое и резонансное. Предыдущий такой случай был в Гродно в шальные 90-е, когда кто-то застрелил у калитки дома тогдашнего председателя Гродненского облисполкома Дмитрия Арцыменю. Имена заказчика и исполнителя того преступления до сих пор не известны.

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Теги: Гродно
 
 
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Убитый - 55-летний Александр Пресняк, один из акционеров гродненской перчаточной фабрики «Акцент», а также владелец различной коммерческой недвижимости в...
 
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