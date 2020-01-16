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В Могилеве пройдет парад троллейбусов - они уже 50 лет возят горожан

16.01.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 19 января пройдет парад троллейбусов, пишет «Веснік Магілёва». Так горэлектротранспорт отметит 50-летие с того дня, когда по городу проехал первый троллейбус.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По маршруту № 2 «Зеленый луг — Трансмаш» с 19 января начнут ездить праздничные троллейбусы с изображением городских достопримечательностей. Вместо рекламы в них будет звучать информация об истории Могилевского горэлектротранспорта.

Такие троллейбусы будут ходить по Могилеву в течение всего года.

19 января 1970 года первые троллейбусы начали курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал — поселок Куйбышева».

 
Теги: Могилев
 
 
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В некоторых троллейбусах пустят вместо рекламы информацию об историю Могилевского горэлектротранспорта.
 
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