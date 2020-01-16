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В Могилеве пройдет парад троллейбусов - они уже 50 лет возят горожан
16.01.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 19 января пройдет парад троллейбусов,
По маршруту № 2 «Зеленый луг — Трансмаш» с 19 января начнут ездить праздничные троллейбусы с изображением городских достопримечательностей. Вместо рекламы в них будет звучать информация об истории Могилевского горэлектротранспорта.
Такие троллейбусы будут ходить по Могилеву в течение всего года.
19 января 1970 года первые троллейбусы начали курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал — поселок Куйбышева».
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В некоторых троллейбусах пустят вместо рекламы информацию об историю Могилевского горэлектротранспорта.
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