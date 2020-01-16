В Могилеве пройдет парад троллейбусов - они уже 50 лет возят горожан

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 19 января пройдет парад троллейбусов, пишет «Веснік Магілёва». Так горэлектротранспорт отметит 50-летие с того дня, когда по городу проехал первый троллейбус.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По маршруту № 2 «Зеленый луг — Трансмаш» с 19 января начнут ездить праздничные троллейбусы с изображением городских достопримечательностей. Вместо рекламы в них будет звучать информация об истории Могилевского горэлектротранспорта.

Такие троллейбусы будут ходить по Могилеву в течение всего года.

19 января 1970 года первые троллейбусы начали курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал — поселок Куйбышева».