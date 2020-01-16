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В Бресте - новая традиция: трубач с вышки будет извещать о наступлении полудня
16.01.2020 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У знаменитого фонарщика появится «коллега», а у Бреста — еще один зрелищный ежедневный ритуал. Речь идет о проекте «Берестейский трубач», который анонсировался накануне тысячелетия города, но только сейчас его смогли реализовать, пишет
Возродить традицию решили руководитель театра живых скульптур «Ларчик» Виталий Ларчик, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области Жан Васько и владелец магазина-кофейни «CHOCOTE» Александр Скиндер.
Изначально планировалось, что трубач, извещающий брестчан и гостей города о наступлении полудня, «пропишется» у башни с часами у ЦУМа. Также шли разговоры о том, что появляться он будет в компании четырех пажей и глашатая. Но со временем концепция поменялась кардинально.
— Трубач будет в одиночестве, совершенно автономен по причине того, что забрались мы значительно выше, чем планировалось изначально, — рассказал один из инициаторов проекта, брестский активист Олег Голос. — Было принято решение перенести ритуал на Гребной канал в так называемую судейскую башню, размещенную на 6-м этаже. Именно с этой смотровой площадки трубач будет ровно в 12.00 производить три сигнала в специально изготовленный инструмент, тем самым громогласно заявляя о том, что наш город благополучно функционирует, сохраняя надлежащий порядок и безопасность горожан.
Реализацией нового проекта занимается инициативная группа «Брестские легенды» совместно с театром живых скульптур «Ларчик» при поддержке областного центра олимпийского резерва по гребле. А сама идея, говорит Олег Голос, давно лежала на поверхности:
— Как известно, Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское право. Доподлинно известно, что в нем была ратуша с часами. А практически во всех городах, где существовала ратуша, были свои трубачи, которые извещали горожан о начале важных мероприятий либо о наступлении полудня. Наверняка подобная традиция была и в стародавнем Бресте.
Кто примерит на себя костюм трубача — пока тайна за семью печатями, интрига сохранится вплоть до 17 января, когда проекту будет дан официальный старт.
— Это будет продуманный до мелочей ритуал-инсталляция, который начнется за минут 15 до полудня, — рассказывает Олег Голос. — Прежде чем приступить к инструменту, трубач развесит штандарты в четырех направлениях. И только потом прозвучат сигналы. К слову, мы не случайно в качестве площадки выбрали Гребной канал. Здесь, у воды, замечательная эхолокация, которая позволит усилить звук.
Интересно, что деревянный инструмент изготавливался по старинной кавказской технологии и представляет собой не цельную конструкцию, а состоящую из сегментов. Длина трубы — 5 метров, а весит она около 30 килограммов. Над ее созданием работал театр «Ларчик», как и над костюмом трубача.
Наблюдать за ритуалом, как и в случае с зажжением фонарей на Советской, можно будет ежедневно. Трубач будет появляться на смотровой площадке Гребного при любой погоде, несмотря на то, что это довольно непростая «климатическая зона» с частым порывистым ветром.
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Деревянную трубу изготовили по старинной кавказской технологии. Она состоит из сегментов. Общая длина - 5 метров, вес - около 30 килограммов.
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