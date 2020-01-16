В Бресте - новая традиция: трубач с вышки будет извещать о наступлении полудня

Источник материала: Tut.by

У знаменитого фонарщика появится «коллега», а у Бреста — еще один зрелищный ежедневный ритуал. Речь идет о проекте «Берестейский трубач», который анонсировался накануне тысячелетия города, но только сейчас его смогли реализовать, пишет Zarya.by .





Возродить традицию решили руководитель театра живых скульптур «Ларчик» Виталий Ларчик, председатель первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области Жан Васько и владелец магазина-кофейни «CHOCOTE» Александр Скиндер.

Изначально планировалось, что трубач, извещающий брестчан и гостей города о наступлении полудня, «пропишется» у башни с часами у ЦУМа. Также шли разговоры о том, что появляться он будет в компании четырех пажей и глашатая. Но со временем концепция поменялась кардинально.

— Трубач будет в одиночестве, совершенно автономен по причине того, что забрались мы значительно выше, чем планировалось изначально, — рассказал один из инициаторов проекта, брестский активист Олег Голос. — Было принято решение перенести ритуал на Гребной канал в так называемую судейскую башню, размещенную на 6-м этаже. Именно с этой смотровой площадки трубач будет ровно в 12.00 производить три сигнала в специально изготовленный инструмент, тем самым громогласно заявляя о том, что наш город благополучно функционирует, сохраняя надлежащий порядок и безопасность горожан.

Реализацией нового проекта занимается инициативная группа «Брестские легенды» совместно с театром живых скульптур «Ларчик» при поддержке областного центра олимпийского резерва по гребле. А сама идея, говорит Олег Голос, давно лежала на поверхности:

— Как известно, Брест стал первым белорусским городом, получившим Магдебургское право. Доподлинно известно, что в нем была ратуша с часами. А практически во всех городах, где существовала ратуша, были свои трубачи, которые извещали горожан о начале важных мероприятий либо о наступлении полудня. Наверняка подобная традиция была и в стародавнем Бресте.

Кто примерит на себя костюм трубача — пока тайна за семью печатями, интрига сохранится вплоть до 17 января, когда проекту будет дан официальный старт.

— Это будет продуманный до мелочей ритуал-инсталляция, который начнется за минут 15 до полудня, — рассказывает Олег Голос. — Прежде чем приступить к инструменту, трубач развесит штандарты в четырех направлениях. И только потом прозвучат сигналы. К слову, мы не случайно в качестве площадки выбрали Гребной канал. Здесь, у воды, замечательная эхолокация, которая позволит усилить звук.

Интересно, что деревянный инструмент изготавливался по старинной кавказской технологии и представляет собой не цельную конструкцию, а состоящую из сегментов. Длина трубы — 5 метров, а весит она около 30 килограммов. Над ее созданием работал театр «Ларчик», как и над костюмом трубача.

Наблюдать за ритуалом, как и в случае с зажжением фонарей на Советской, можно будет ежедневно. Трубач будет появляться на смотровой площадке Гребного при любой погоде, несмотря на то, что это довольно непростая «климатическая зона» с частым порывистым ветром.