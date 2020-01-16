Убийство бизнесмена, отставка правительства РФ, ремонт «Дружбы» и грудь 14-го размера - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Продолжается эпопея с нефтью. Беларусь начала ремонт участка нефтепровода «Дружба» (смотрите, как это происходит ). На время проведения работ возможна частичная остановка прокачки нефти. И это все на фоне спора Минска и Москвы по поводу цены на нефть. Вы же помните, что власти Беларуси в поисках альтернативной нефти направили кучу запросов в разные страны? Ответы продолжают поступать .

День вчера был насыщенный, рассказываем, что еще произошло.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Под Гродно убили бизнесмена . По некоторой информации, его застрелили в собственной машине. Соседи не слышали ничего необычного. Камера видеонаблюдения на соседнем доме зафиксировала «вспышки выстрелов и как человек побежал в сторону города». Собрали всю информацию о трагедии .

Правительство России вчера почти сразу после выступления президента Владимира Путина подало в отставку . Все из-за того, что Путин предложил внести изменения в Коституцию . Экс-премьеру Дмитрию Медведеву президент РФ уже присмотрел местечко , да и кандидатуру нового главы кабмина представил. Что произошло в России и как это отразится на Беларуси, объясняет наш политический обозреватель Артем Шрайбман.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

30 лет назад был основан Гуманитарный лицей имени Якуба Коласа — одно из лучших учебных заведений Беларуси . Рассказываем , как лицеисты захватили собственное здание и на них вызвали ОМОН, чем им помогли замглавы Администрации президента и друг Александра Лукашенко, а также как лицей прекратил существование.

За жестокое убийство учительницы в Черикове братьев Костевых приговорили к высшей мере наказания. Президент рассказывал об этом убийстве: «Они ее резали всю ночь. Они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили». Мы поговорили с семьей погибшей женщины , а также с педагогом одного из братьев. Женщина рассказала, что Илья был проблемным учеником, боготворил свою сестру, только она имела на него влияние: «Почему и конфликт возник, потому что он очень остро воспринимал все, что касалось сестры. Тронули святое».

В стране формируют базу многодетных семей. В минских школах учителя просят у многодетных родителей прислать копию паспорта детей, запрашивают их идентификационные номера. Не все родители в восторге от такой инициативы. Что за база такая? Зачем она нужна?

Похудеть! Сколько человек ставит себе такую цель, мечтает об этом. Наша героиня попробовала худеть в реалити-шоу. С весом 100 кг она была там самой миниатюрной. Девушка стала меньше в два раза. «Раньше у меня был 14-й размер груди, теперь 4-й. До сих пор не привыкла к этому. Зато теперь точно уверена, что мужчины смотрят мне в глаза», — шутит Инна. Почитайте ее историю .

После крушения украинского пассажирского самолета в Иране многие авиакомпании, в том числе «Белавиа», стали облетать Иран и Ирак. Однако это не единственные страны в мире, над которыми не летают. Например, над Донбассом теперь тоже не летают самолеты, а вот Тибет облетают из-за гор. Какие территории еще облетают и почему?

Может ли обед испортить репутацию больницы? Дзержинская районная больница судится с одним из лидеров «Говори правду» Андреем Дмитриевым из-за фото обеда. «Мы сегодня говорим не о макаронах и батоне. Мы говорим о том, что человек в СМИ вынес какие-то сведения, которые не соответствуют действительности. Вы уверены, что это обед, который был выдан в Дзержинской больнице? Мы говорим не о батоне, а о порочащих сведениях», — заявила юрист больницы. Побывали на заседании суда .

Что там у нас в сфере недвижимости? Лукашенко поддержал проект указа об ограничении рентабельности застройщиков в 5%, если те продают квартиры через долевку или через жилищные облигации. Редактор раздела REALTY.TUT.BY Станислав Шаршуков рассказывает , почему этот документ в такой форме не примут. В центре Минска выставили на продажу апартаменты почти за миллион евро, а потом резко передумали . Как жаль, что порой никто не обращает внимания на логику. Помните историю с установленными посреди дороги опорами линии электропередачи? Мы получили официальное объяснение, почему столбы установлены именно так .

Жизнь нашей героини складывалась непросто: мать пила, с отцом отношения не сложились, бабушку лишили опекунства. Сейчас девушка уже имеет свою семью: мужа и дочь. Встал вопрос с жильем. Ей пришлось вернуться в квартиру бабушки, от которой ее когда-то изъяли. Адвокат помогает девушке разобраться , на какое жилье она имеет или не имеет право претендовать.

Вы можете вспомнить, сколько тратили на тот или иной продукт несколько лет назад? Цены растут порой незаметно для нас. Давайте разберемся, что такое инфляция и как она влияет на каждого из нас. Кстати, раз заговорили о ценах, стоит вспомнить и о зарплатах. Медианная зарплата оказалась меньше средней почти на 250 рублей. Рассказываем, что к чему . А власти, кстати, рассказали о том, что делать бюджетникам «при несоответствии» в расчетниках .