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В Пинск поехали туристы. Власти начнут приводят в порядок гостиницы
16.01.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экспорт туристических услуг в Пинске за 2019 год составил более миллиона долларов, сообщает газета
В прошлом году Пинск посетили туристы из Польши, Франции, Англии, Германии, Израиля.
Третью навигацию провел первый и
Польские туроператоры проявляют внимание к Пинску, рассказывает заведующий сектором спорта и туризма горисполкома Сергей Владимиров. Одна из задач, которые предстоит решить местным властям в ближайшее время, — это разобраться с гостиничным сервисом.
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В прошлом году Пинск посетили туристы из Польши, Франции, Англии, Германии, Израиля.
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