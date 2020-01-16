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В Пинск поехали туристы. Власти начнут приводят в порядок гостиницы

16.01.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экспорт туристических услуг в Пинске за 2019 год составил более миллиона долларов, сообщает газета «Полесская правда».


В прошлом году Пинск посетили туристы из Польши, Франции, Англии, Германии, Израиля.

Третью навигацию провел первый и единственный в стране круизный туристический теплоход «Белая Русь», построенный по заказу Днепро-Бугского водного пути. Он обслужил более 600 туристов, пожелавших совершить путешествия по водным путям Полесья. Большинство из них — россияне, но были пассажиры из Канады, Бельгии, Литвы.

Польские туроператоры проявляют внимание к Пинску, рассказывает заведующий сектором спорта и туризма горисполкома Сергей Владимиров. Одна из задач, которые предстоит решить местным властям в ближайшее время, — это разобраться с гостиничным сервисом.

 
 
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В прошлом году Пинск посетили туристы из Польши, Франции, Англии, Германии, Израиля.
 
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