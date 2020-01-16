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В Минске завершено дело о разбойном нападении на человека. Один фигурант до сих пор на свободе
16.01.2020 10:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении в октябре 2019-го. Рано утром в одном из скверов один мужчина напал на человека, а второй в это время похитил из сумки жертвы все ценности. Об этом
5 октября, примерно в пять утра, в сквере имени Адама Мицкевича на улице Володарского на 49-летнего мужчину было совершено разбойное нападение.
Сначала 35-летний фигурант вместе с еще одним — до сих пор не идентифицированным человеком, — угрожал потерпевшему и несколько раз ударил ногами и руками по разным частям тела. В это время второй нападавший похитил из сумки вещи на 600 рублей.
Когда потерпевшему удалось встать, он схватил пустую сумку и побежал в ближайшее кафе вызывать милицию.
Удалось выяснить, что мужчины познакомились вечером 4 октября на ж/д вокзале и решили выпить. Действия 35-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 207 как разбой группой лиц, он ждет суда, находясь под стражей.
Второй нападавший так и остался неизвестным, его ищут по кадрам с камер наблюдения. Приметы: на вид около 35 лет, рост 175 см, волосы коротко стриженные рыжего либо светлого цвета, был одет в спортивную куртку темного цвета и штаны серого цвета.
Всех, кто узнал мужчину или знает о его местонахождении, просят сообщить в СК по телефонам: 8 (017) 392 97 19, 8 (017) 389 55 55 или 8 (044) 779 79 55.
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Пострадавшего избили в сквере и забрали все ценности из сумки.
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