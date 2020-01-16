ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске завершено дело о разбойном нападении на человека. Один фигурант до сих пор на свободе

16.01.2020 10:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении в октябре 2019-го. Рано утром в одном из скверов один мужчина напал на человека, а второй в это время похитил из сумки жертвы все ценности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

5 октября, примерно в пять утра, в сквере имени Адама Мицкевича на улице Володарского на 49-летнего мужчину было совершено разбойное нападение.

Сначала 35-летний фигурант вместе с еще одним — до сих пор не идентифицированным человеком, — угрожал потерпевшему и несколько раз ударил ногами и руками по разным частям тела. В это время второй нападавший похитил из сумки вещи на 600 рублей.

Когда потерпевшему удалось встать, он схватил пустую сумку и побежал в ближайшее кафе вызывать милицию.

Удалось выяснить, что мужчины познакомились вечером 4 октября на ж/д вокзале и решили выпить. Действия 35-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 207 как разбой группой лиц, он ждет суда, находясь под стражей.

Второй нападавший так и остался неизвестным, его ищут по кадрам с камер наблюдения. Приметы: на вид около 35 лет, рост 175 см, волосы коротко стриженные рыжего либо светлого цвета, был одет в спортивную куртку темного цвета и штаны серого цвета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Всех, кто узнал мужчину или знает о его местонахождении, просят сообщить в СК по телефонам: 8 (017) 392 97 19, 8 (017) 389 55 55 или 8 (044) 779 79 55.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Пинск поехали туристы. Власти начнут приводят в порядок гостиницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика