В Минске завершено дело о разбойном нападении на человека. Один фигурант до сих пор на свободе

Источник материала: Tut.by

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении в октябре 2019-го. Рано утром в одном из скверов один мужчина напал на человека, а второй в это время похитил из сумки жертвы все ценности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

5 октября, примерно в пять утра, в сквере имени Адама Мицкевича на улице Володарского на 49-летнего мужчину было совершено разбойное нападение.

Сначала 35-летний фигурант вместе с еще одним — до сих пор не идентифицированным человеком, — угрожал потерпевшему и несколько раз ударил ногами и руками по разным частям тела. В это время второй нападавший похитил из сумки вещи на 600 рублей.

Когда потерпевшему удалось встать, он схватил пустую сумку и побежал в ближайшее кафе вызывать милицию.

Удалось выяснить, что мужчины познакомились вечером 4 октября на ж/д вокзале и решили выпить. Действия 35-летнего фигуранта квалифицированы по ч. 2 ст. 207 как разбой группой лиц, он ждет суда, находясь под стражей.

Второй нападавший так и остался неизвестным, его ищут по кадрам с камер наблюдения. Приметы: на вид около 35 лет, рост 175 см, волосы коротко стриженные рыжего либо светлого цвета, был одет в спортивную куртку темного цвета и штаны серого цвета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Всех, кто узнал мужчину или знает о его местонахождении, просят сообщить в СК по телефонам: 8 (017) 392 97 19, 8 (017) 389 55 55 или 8 (044) 779 79 55.