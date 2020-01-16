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Смотровая комиссия дала положительную оценку организации работы в Широковском сельсовете

16.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Смотровая комиссия дала положительную оценку организации работы в Широковском сельсовете

Сотрудники РОЧС, МВД, представители сфер образования, медицины, РЭС и соцобслуживания посетили территорию Широковского сельсовета

В ходе мониторинга было обследовано 12 домовладений, в которых проживают многодетные семьи, ветераны, одинокие и одиноко проживающие пенсионеры и семьи, ведущие асоциальный образ жизни.

Участники комиссии особое внимание уделяли соблюдению правил пожарной и электоробезопасности, наличию АПИ и их исправности, санитарному состоянию обследуемых жилых помещений.

В целом условиями проживания граждан члены комиссии остались довольны, что и отразили в своих актах. Серьезных замечаний и нарушений выявлено не было. А это свидетельствует о слаженной работе всех заинтересованных субъектов профилактики на территории сельсовета.

Смотровая комиссия дала положительную оценку организации работы в Широковском сельсовете
Смотровая комиссия дала положительную оценку организации работы в Широковском сельсовете

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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Сотрудники РОЧС, МВД, представители сфер образования, медицины, РЭС и соцобслуживания посетили территорию Широковского сельсовета В ходе...
 
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