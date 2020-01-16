Если бы тесты писали только гимназии, были бы третьими в мире. Что делать с разрывом в уровне образования

Источник материала: Tut.by

В международном исследовании PISA белорусские школьники показали результат «выше среднего», чем Министерство образования осталось довольно . Но при детализации данных можно увидеть то, что не особо радует: между учениками обычных школ и лицеев-гимназий есть ощутимый разрыв в баллах.



Фото: Reuters

Международное исследование PISA проводится один раз в три года. В 2018-м Беларусь присоединилась к нему впервые. В исследовании участвовали 5803 десятиклассника из 236 учреждений образования. Среди них — 176 школ, 27 гимназий, 6 лицеев, а также 13 ссузов и 14 учреждений профессионально-технического образования.

Тестирование оценивало знания школьников в трех областях: их читательскую, математическую и естественнонаучную грамотность. В каждой из них результат белорусских школьников оказался на 13−20 пунктов выше, чем среднее значение, выведенное из результатов 61 страны, участвовавшей в тестировании.

Например, по читательской грамотности белорусские школьники в среднем набрали 474 балла (среднее значение по всем странам — 454). При этом лицеисты показали гораздо более высокий результат: они получили 551 балла, гимназисты — 541. Ученики городских школ набрали 476 баллов, сельских — 435. Разница — до 106 пунктов.

В результатах по математической грамотности схожая тенденция. Здесь лицеисты набрали 564 балла (во всем мире больше только у Китая и Сингапура), учащиеся гимназий — 543 балла. Городские школьники получили 472 балла, сельские — 431. Итого средний результат белорусских школьников — 472, в мире — 459.

Те же закономерности наблюдаются и в естественнонаучной грамотности. В этой области ученики лицеев набрали 549 баллов, гимназий — 530, городских школ — 472, сельских — 436. В среднем получилось 471 (по всем странам — 458). Разница результатов у лицеистов и учеников сельских школ составила 113 баллов.

Миксюк: «Всегда существует разрыв. Во всех странах. Другой вопрос, какой он»

По словам директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, такая разница результатов не должна удивлять: она есть и у Финляндии, и в Испании.

— Всегда существует разрыв. Во всех странах. Другой вопрос, какой он. Есть государства, которые стремятся создать всем школам равные условия, а есть те, кто пытается выделить несколько элитарных. По-моему, у нас нормальные условия для всех.

От чего может зависеть такая разница в результатах? Среди возможных причин Юрий Миксюк называет степень мотивированности школьников, возможность соблюсти все методики в малочисленных сельских школах, а также то, преподает ли учитель только свой предмет или читает несколько.



Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Да, разрыв есть. Наша задача — дать возможность профилизироваться, чтобы больше школ имели возможность более углубленного изучения предметов, если на это есть запрос со стороны обучающихся и соответствующие ресурсы у учреждения образования.

В декабре 2019 года на пресс-конференции Юрий Миксюк рассказывал , что исследование PISA поможет белорусской школе более точно определить болевые моменты и начать их решать. Интересуемся, какие болевые точки это тестирование помогло «нащупать».

— Анализ будет проводиться в несколько этапов. После первой фазы за дело возьмется Национальный институт образования, чтобы достучаться до каждой проблемы. Здесь можно анализировать конкретные задания, смотреть, что мы выполнили хорошо, а что — хуже, чего нам не хватает. Болевые точки есть, но они небольшие. А средний результат у нас по стране — 474. Мы анализируем не успехи отдельных школ, а результат по стране в целом.

В последнее время нашу школу очень сильно критиковали все, считая, что она ничему не учит. Сегодня мы можем посмотреть на себя в международной системе координат и увидеть, где мы находимся. А дальше нужно искать, что лучше у лидеров и чего нам не хватает. Может, более глубокого рассмотрения вопросов или опыта решения задач типа PISA, которые оказываются зашумленными в избытке информации. Хотя они отображают реальные жизненные ситуации. Такие задачи уже вводятся, и их все больше будет появляться в школьной программе.

Шмис: «Если натаскивать „верхи“, то образование перестает быть социальным лифтом»

Участие Беларуси в исследовании PISA прошло при поддержке Всемирного банка. Тигран Шмис, старший специалист в области образования Всемирного банка, обращает внимание на то, что результаты учеников сельских школ ощутимо ниже среднего показателя.

— Основная задача Всемирного банка — борьба с бедностью и обеспечение всеобщего процветания. Поэтому мы ориентируемся на нижние 40 процентов распределения результатов — на тот «низ», который есть в стране.

Тигран Шмис называет два способа, как можно уменьшить разрыв между результатами учеников из учреждений образования разных типов и подтянуть нижнюю долю распределения баллов.



Фото с сайта ac.gov.ru

— Первый — это таргетирование. Мы можем посмотреть и проанализировать, с какими заданиями дети справились, а с какими — нет. Соответственно, мы идентифицируем области, в которых дети столкнулись с трудностями, усиляем в них преподавание и, говоря грубо, готовим учителей, чтобы они обучали детей конкретно этим заданиям.

При этом специалист Всемирного банка отмечает, что большое значение в успехах школьников в том числе имеет дошкольное образование.

— Это то, что возможно скорректировать уже сейчас. Охват дошкольным образованием в Беларуси хороший, но он проседает в сельской местности. Интервенция в раннем возрасте существенно помогает детям в дальнейшем достигать высоких результатов в PISA. Это длительный процесс. Да, 15-ление школьники решили задачи PISA, но как они получили тот багаж знаний, который позволил им правильно ответить на все задания? Это вопрос продолжительной образовательной политики буквально с рождения.

Второй способ — можно проанализировать школы, которые показали результат лучше, чем от них ожидали, а затем распространить их практики на другие учреждения образования.

— Можно ли говорить о том, что если ученики гимназий и лицеев показывают высокие результаты, то есть смысл повторять их практики в обычных школах, чтобы подтягивать общий уровень до более высокого?

— Говоря о школах, которые показали результат лучше, чем от них ожидали, нужно смотреть, что особенного делают эти школы с точки зрения практики. И да, нужно смотреть на гимназии и лицеи. Как в них построен образовательный процесс, как дети ориентируются на успех? Что может быть использовано в школах, которые менее успешны? Важно, чтобы росли результаты нижней доли распределения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Есть подходы, при которых государственная политика может быть направлена на создание или рост «верхов», то есть элиты. Но здесь, во-первых, нужно учитывать, что учеников с высокими результатами существенно меньше в сравнении с другими и их вклад в результат, соответственно, ниже. Во-вторых, такая политика увеличивает порочный круг: при натаскивании «верхов» «низы» остаются забытыми, то есть образование перестает быть социальным лифтом, на что и ориентировано социальное государство.

Практика показала, что сбалансированная образовательная политика и особенное внимание к нижней доле распределения дает лучшие результаты и обеспечивает процветание.

В качестве примера Тигран Шмис приводит Россию, которая последние девять лет росла в рейтинге PISA благодаря тому, что «низы» были подтянуты.

— Она не прирастала «верхами» — теми детьми, которые показывают высокие результаты. Но рост всегда был в «низах». Это дает более высокие позиции в рейтинге, а соответственно, и рост знаний, и больше возможностей для будущего экономики.

Кроме этого, исследование PISA фиксировало разрыв в результатах, который показывают дети из семей с высоким и более низким индексом социального, экономического и культурного статуса.

— По уровню достижений школьников рейтинг PISA показывает картину того, насколько в стране существует социальный разрыв. В Беларуси мы видим, что он есть. Не самый большой — ниже, чем в некоторых странах, но он значительный.

Подобная проблема есть везде, и она всегда будет. Как ее минимизировать — это основной вопрос государственной политики. Чтобы дети, которые не могут выбрать, в какой семье родиться — богатой или бедной, с высоким уровнем образования или нет, имели возможность получить образование и достичь всего, что они могут, и полностью реализовать свой потенциал.