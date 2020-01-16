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Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале

16.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ходе мероприятия рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля 2020 года.

В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта.

Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале

С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Закревский В.А. Заместитель Министра поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу, пожелал участникам совещания успешно решить все поставленные перед ними задачи по организации и проведению миссии INIR 3.

http://minenergo.gov.by

 
 
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14-15 января 2020 года в Министерстве энергетики проходило рабочее совещание по подготовке к миссии МАГАТЭ по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной...
 
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