Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале

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В ходе мероприятия рассмотрен подготовленный белорусской стороной предварительный отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры и другие организационные вопросы по проведению миссии МАГАТЭ INIR 3, которая будет проходить в Беларуси с 24 февраля 2020 года.

В совещании принимают участие все организации, вовлеченные в реализацию ядерного энергетического проекта.





С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Закревский В.А. Заместитель Министра поблагодарил экспертов МАГАТЭ за плодотворное сотрудничество и большую совместную работу, пожелал участникам совещания успешно решить все поставленные перед ними задачи по организации и проведению миссии INIR 3.