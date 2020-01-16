Анютины глазки, примулы, рододендрон. Что цветет в ботаническом саду в середине января

Источник материала: Tut.by

В Минске зацвели примулы, показались из-под земли тюльпаны и ирисы, об этом уже сообщали читатели. Что в это время происходит в ботаническом саду, посмотрел TUT.BY.

Климатическая зима в Беларуси до сих пор не наступила . В Минске — весенняя погода (днем 16 января передают до +4ºС).

Теплая и влажная погода намного раньше обычного оживляет растения. Зацвели примулы, анютины глазки, появились цветы у куста рододендрона. Раскрылись почки у сирени. Эту красоту показал Михаил Авдевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Ботанического сада НАН Беларуси.



Примула



Анютины глазки



Рододендрон



Айва прекрасная



Сирень



В середине января встретить зелень в Ботаническом саду вовсе не сложно



Пейзаж у пруда вполне весенний, хотя нет привычных лебедей. Они зимуют в помещении