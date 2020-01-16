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Анютины глазки, примулы, рододендрон. Что цветет в ботаническом саду в середине января

16.01.2020 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске зацвели примулы, показались из-под земли тюльпаны и ирисы, об этом уже сообщали читатели. Что в это время происходит в ботаническом саду, посмотрел TUT.BY.

Климатическая зима в Беларуси до сих пор не наступила. В Минске — весенняя погода (днем 16 января передают до +4ºС).

Теплая и влажная погода намного раньше обычного оживляет растения. Зацвели примулы, анютины глазки, появились цветы у куста рододендрона. Раскрылись почки у сирени. Эту красоту показал Михаил Авдевич, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Ботанического сада НАН Беларуси.


Примула

Анютины глазки

Рододендрон

Айва прекрасная

Сирень

В середине января встретить зелень в Ботаническом саду вовсе не сложно

Пейзаж у пруда вполне весенний, хотя нет привычных лебедей. Они зимуют в помещении

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Теги: Минск
 
 
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В Минске - весенняя погода, теплая и влажная, которая намного раньше обычного оживляет растения. Посмотрели, что цветет в ботаническом саду.
 
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