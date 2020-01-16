В Мозыре подростки украли из подъезда велосипеды. Их «сдали» камеры

Источник материала: Tut.by

В Мозыре подростки из подъезда многоэтажки украли велосипеды. Инцидент сняла камера наружного наблюдения, в итоге их очень быстро вычислили. Подробности сообщили в УВД.





13 января житель Мозыря обратился в милицию с заявлением о краже двух горных велосипедов. Он рассказал, что велосипеды пропали из тамбура, который хозяева забыли закрыть.

Милиционеры изучили записи с камер видеонаблюдения внутри и снаружи подъезда.

Несмотря на то, что воры постарались как следует закрыть лица, сотрудники ИДН опознали одного из молодых людей. Им оказался 16-летний местный житель, в поле зрения инспекторов парень уже попадал.

В тот же день милиционеры задержали подростка и его 16-летнего друга на Примостовой площади районного центра. Молодые люди как раз катались на украденных велосипедах.

В отношении них возбуждено уголовное дело.