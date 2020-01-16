Печерский лесопарк в Могилеве все же станет особо охраняемой природной территорией. Что изменится

Источник материала: Tut.by

Печерский лесопарк в Могилеве все-таки получит статус особо охраняемой природной территории. Подготовительные работы по приданию лесопарку нового статуса начнутся уже в этом году, сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на Могилевскую городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Фото: vk.com/savepechersk

На подготовительные работы потратят в 2020 году более 6,6 тыс. рублей. Средства выделят по госпрограмме «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016−2020 годы». В ближайшие месяцы в Могилев приедут сотрудники Национальной академии наук, чтобы на месте провести необходимые исследования экосистемы Печерского лесопарка.

— Придание особого статуса природной территории Печерскому лесопарку позволит сохранить его естественное состояние, максимально сосредоточить все необходимые усилия на том, чтобы Печерский лесопарк и в дальнейшем обладал своей неповторимой экосистемой. Также позволит обеспечить ему охрану от негативного воздействия, — рассказал инспектор Могилевской горинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Синельщиков.

Какая конкретно территория Печерска получит статус особо охраняемой — вся целиком или только на определенной площади, — пока не известно. В любом случае для Могилева подобное решение уникально. До сих пор в городе под особой охраной были только два дуба, объявленные памятниками природы местного значения, уточнил специалист.



Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

Что ждет Печерский лесопарк после изменения статуса, говорит Закон «Об особо охраняемых природных территориях». По нему в лесопарке будет установлен особый режим охраны и использования, в том числе тут будут сохранять и восстанавливать природные комплексы и объекты, предотвращать их загрязнение. Значит ли это, что гуляния на Коляды и Рождество теперь тут проводить не будут? Не факт, ведь как раз эту территорию, где находится сцена с трибунами и асфальтированная площадка, могут не включить в особо охраняемую территорию.

А вот разжигать костры вне специально отведенных мест — если такие организуют, — будет точно запрещено. Вообще, этот запрет действует и сейчас, но костры все равно круглый год жгут по обоим берегам Печерского озера.

На особо охраняемых природных территориях законом «запрещается деятельность, которая может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и задачам, поставленным при объявлении или преобразовании особо охраняемых природных территорий». А это означает, что грандиозных застроек из-за связанных с этим масштабных вырубок в Печерском лесопарке не будет. Если, конечно, какую-то его часть не включат в состав особо охраняемой территории.

Судьбой Печерского лесопарка в Могилеве первыми озаботились активисты инициативы «Сохраним Печерский лесопарк». Это группа людей, которые занимаются изучением и сохранением экологии лесопарка. Могилевчане регулярно устраивают тут уборку мусора, высаживают деревья. Они также добиваются возрождения яблоневого сада около лесопарка, чтобы сделать эту территорию зоной отдыха.

Печерский лесопарк расположен в северо-западной части города, в долине реки Дубровенки (приток Днепра), на которой искусственно создано Печерское озеро. Согласно изменениям в генеральном плане Могилева, которые 20 апреля 2017 года утвердил Александр Лукашенко, Печерский лесопарк меняет статус и становится просто парком.

Однако экоактивисты утверждали, что эта зеленая территория уникальна, для подтверждения этого привлекли ученых. Так, в 2017 году в лесопарке обнаружили краснокнижный гриб — розовый тутовик, которые является исчезающим видом. А в марте 2019 года Институт экспериментальной ботаники заключил, что лесопарк «представляет ботаническую, экологическую, природоохранную и эстетическую ценность и должен быть сохранен».

Ученые определили, что средний возраст деревьев в Печерском лесопарке составляет 71 год. Встречаются дубы возрастом 140−160 лет и сосны 120−180 лет. Общая площадь особо ценных растительных сообществ составляет 102,5 га, или треть площади лесного фонда лесопарка.