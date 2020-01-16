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В Гродно и окрестностях назвали самые шумные улицы

16.01.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Санслужба Гродно провела мониторинг и выяснила какие улицы областного центра самые шумные. Также такое же исследование проходило и в некоторых населенных пунктах Гродненского района, сообщает газета «Перспектива».


Фото: Инна Северин, носит иллюстративный характер

Ежегодно мониторинг проводится на улицах Олиги Соломовой, Поповича, БЛК, Советских пограничников, Дзержинского, Горького, Лиможа, Брикеля, Буденного, Индурском шоссе и проспекте Клецкова города Гродно.

В прошлом году наиболее высокие уровни шума зарегистрированы при движении автотранспорта по улицам БЛК, Горького, Дзержинского, Поповича, Советских пограничников, по проспекту Клецкова и на Индурском шоссе.

На втором месте — улицы Лиможа, Ольги Соломовой, Буденного и Брикеля. Здесь допустимые нормы превышены на 5−10 децибел.

— Значительных изменений шумовой ситуации на улицах города за время наблюдений не происходит. Вместе с тем в сравнении с 2016 годом увеличилась шумовая нагрузка на улицах Поповича, Горького, БЛК, — отмечает врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Басак. — По проспекту Клецкова, наоборот, по сравнению с 2018 годом уровень шума снизился.

В прошлом году специалисты организовали мониторинг шума в некоторых населенных пунктах Гродненского района.

Наибольшие превышения — на 5,1−10 децибел — зафиксированы на улицах Ленина и Гагарина в Скиделе, улицам Ленина в Вертелишках, Тарханова в Путришках, Победы в Гоже, а также в агрогородках Свислочь, Ратичи и деревне Прокоповичи. До 5 децибел превышение на улице Августовской в Сопоцкине, Мира в Коробчицах, Красноармейской в Озерах и деревне Подлипки.

А вот на территории жилой застройки в Брузгах и Поречье уровни шума не превышают допустимые значения.

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Теги: Гродно
 
 
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Санслужба Гродно провела мониторинг и выяснила какие улицы областного центра самые шумные.
 
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