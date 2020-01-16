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Подошли серьезно: контрабанду сигарет из Беларуси замуровали в железобетонных блоках

16.01.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 января литовские пограничники арестовали контрабанду сигарет из Беларуси, которые были очень хитро спрятаны в железобетонные блоки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото взято с сайта: lrmuitine.lt

Это первая для литовских таможенников крупная партия контрабандных сигарет в этом году — 30 тысяч пачек на 106 тысяч евро.

Все произошло в железнодорожном пункте пропуска на станции Кена. Поначалу ничто не показалось странным: строительная компания отправила из Беларуси поездом 68 штук фундаментных блоков.

Оказалось, под слоем железа и бетона спрятаны сигареты. Это обнаружилось после взвешивания двух, казалось бы, одинаковых блоков. Только разница в весе между ними составила около 100 кг.

Чтобы достать сигареты, пришлось взяться за инструмент и немало потрудиться: пробить бетон, пропилить железную арматуру и «шкатулку» из металла, в которой находился сам товар.

Таможенники уверены, что контрабанду спрятали внутрь во время отливки блоков: из-за нарушенной изоляции «шкатулки» некоторые сигареты оказались мокрыми.

Как отмечают в ведомстве, контрабанда сигарет по железной дороге — один из трендов последних лет. Похожие блоки задерживали и раньше: летом в грузовике из Беларуси так достали примерно 79 тысяч пачек сигарет. Подвох заметили, когда в обычно сплошных блоках обнаружились заполненные чем-то полости.

 
 
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Таможенникам пришлось взять в руки инструмент, чтобы достать этот товар на общую цену в 106 тысяч евро.
 
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