«Мы против коррупции, но не такими же способами с ней бороться». Родные осужденных собирают подписи

Источник материала: Tut.by

На пяти страницах авторы коллективного обращения изложили свою позицию о том, какие изменения нужны, чтобы «врач, получивший взятку в 20 рублей, и чиновник, создавший целую коррупционную схему» не получали одинаковое наказание. Представители гражданской инициативы предлагают ввести понятие «бытовая коррупция» и применить амнистию к осужденным по коррупционным преступлениям. Под обращением уже подписались 400 человек, 25 января оно будет направлено в Генеральную прокуратуру, Верховный суд и Администрацию президента.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На днях родственники осужденных по экономическим статьям, объединившись в гражданскую инициативу «Справедливый приговор» , обратились в Администрацию президента. Они требовуют «восстановить конституционные права граждан нашей страны, осужденных несправедливыми приговорами».

Еще одну гражданскую инициативу создали жены гомельских таможенников, получивших солидные сроки за взятки. К ней подключились те, у кого родные стали фигурантами коррупционных дел.

— Наше законодательство в коррупционной сфере настолько несовершенно, что из-за этого люди попадают в тюрьму по формальным признакам. Например, конкуренты могут использовать уголовное дело, чтобы кого-то убрать с дороги. Сам президент во время совещания в августе 2019 года упоминал о «железобетонных доказательствах». Но иногда один человек вдруг вспоминает, что 5 лет назад кому-то передавал деньги, и по этим вспоминаниям другого осуждают, — рассказывает TUT.BY Владимир, активный участник гражданской инициативы.

Он несколько раз повторяет: с коррупцией нужно бороться, но в последнее время некоторые уголовные дела вызывают слишком много вопросов.

— Коррупция — это плохо, мы против нее, но не такими же способами с ней бороться, когда любой человек может попасть в колонию. Когда врач, получивший взятку в 20 рублей, такой же преступник, как и чиновник, создавший целую коррупционную схему, парализовавший взятками всю вертикаль власти. Я не говорю, что врача нужно оправдать, он тоже плохо поступает, но это другая квалификация, вот почему мы предлагаем ввести понятие «бытовая коррупция», — объясняет наш собеседник Владимир.

По его словам, сейчас под коллективным обращением подписались около 400 человек. Среди тех, кто оставил свою подпись: родные осужденного замминистра по ЧС Дмитрия Бегуна , гомельского милиционера Антона Веренчикова , жены гомельских таможенников , председателя СПК «Дрибин» Дмитрия Абазовика, главы Транспортной инспекции Минтранса Леонида Лемеша , заместителя начальника 4-го управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Николая Журавлева.

О чем говорится в коллективном обращении?

Обращение начинается с того, что авторы приводят цифры: если в 2016 году было 1593 коррупционных преступлений, в 2018 — 2469. Кроме того, с 2019 года лица, осужденные по коррупционным преступлениям, не подлежат условно-досрочному освобождению.

Участники гражданской инициативы предлагают следующее.

Во-первых, внести изменения в Уголовный кодекс. «20% постановленных обвинительных приговоров по коррупционным преступлениям имеют квалифицирующие признаки совершения преступления в составе организованной преступной группы (ОПГ). При этом, в большинстве случаев (в 70% от их числа), квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной преступной группы, вменяется формально в отношении должностных лиц, обвиняемых в коррупции, которые, фактически, осуществляли обычную экономическую и иную деятельность в рамках должностных инструкций, и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью».

Поэтому родные просят указать, что «учредители, руководители и работники юридических лиц, руководители и сотрудники его структурных подразделений не подлежат уголовной ответственности с квалифицирующими признаками совершения преступления в составе организованной преступной группы только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица или его структурного подразделения».

Во-вторых, ввести понятие «бытовая коррупция». «Только за 2019 год количество постановленных обвинительных приговоров по ч.2 ст. 430 УК с незначительным размером неосновательного обогащения (до 500 рублей) превысило 400 осужденных от общего числа учтенных коррупционных преступлений, а назначенное наказание в рамках санкции статьи превышает пятилетний срок. Данные обстоятельства никак не соответствуют принципам уголовного закона, основанного на неотвратимости ответственности и личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма».

В-третьих, обратить внимание на квалификацию действий посредников при передаче взятки. «192 человека, признанных виновными в подстрекательстве к даче взятки (ч.5 ст. 16 УК, ст. 431 УК) в 2019 году, фактически являлись посредниками в передаче взятки должностному лицу, однако им было инкриминировано более тяжкое по своему наказанию преступление. На фоне этого выглядят недоразумением те обстоятельства, что за 2019 год за посредничество в передаче взятки был привлечен к уголовной ответственности всего 1 человек».

Авторы коллективного обращения просят включить в проект закона об амнистии тех, кто отбывает наказание по коррупционным преступлениям и освободить от наказания сроком на год или полностью.

«Лица, осужденные за коррупционные преступления, в большинстве своем являются высококвалифицированными специалистами в различных областях реального сектора экономики. Освобождение данных лиц от наказания в связи с Законом об амнистии позволит восполнить и рынок труда Республики Беларусь специалистами, в которых государство нуждается. На фоне трудовой миграции в соседние страны высококвалифицированных специалистов данная мера является вполне обоснованной и сокращает дефицит работников с высокой квалификацией».

Сейчас подписи собирают по всей стране, созданы группы в социальных сетях. 25 января коллективное обращение будет направлено в Генеральную прокуратору, Верховный суд и Администрацию президента.