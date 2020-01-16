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Грабителя банка под Гомелем все еще не нашли (и не узнали, кто это)

16.01.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спустя шесть дней после вооруженного нападения на отделение банка в поселке Большевик личность грабителя так и не установлена. Преступление по-прежнему не раскрыто.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

— Никакой новой информации для СМИ у нас пока нет, — сообщили в СК.

Напомним, 10 января около четырех часов вечера неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать деньги. В результате были похищены белорусские и российские рубли, доллары США и евро — в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей. (Изначально называлась сумма, равная примерно семи тысячам рублей.)

Мужчина скрылся.


Фото: пресс-служба МВД

Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно, был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.

 
 
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Спустя шесть дней после вооруженного нападения на отделение банка в поселке Большевик личность грабителя так и не установлена. Преступление по-прежнему не...
 
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