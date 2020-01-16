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Грабителя банка под Гомелем все еще не нашли (и не узнали, кто это)
16.01.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя шесть дней после
— Никакой новой информации для СМИ у нас пока нет, — сообщили в СК.
Мужчина скрылся.
Приметы подозреваемого: на вид 30−40 лет, рост 180−190 сантиметров, плотного телосложения.
Был одет: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно, был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.
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Спустя шесть дней после вооруженного нападения на отделение банка в поселке Большевик личность грабителя так и не установлена. Преступление по-прежнему не...
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