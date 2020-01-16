Кировчане побывали на архиерейской елке и вернулись домой с наградами

Источник материала: Кировец

Во Дворце искусств г.Бобруйска по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима прошел традиционный рождественский праздник, называемый в народе архиерейской елкой (архиереем (греч. «старший священник») принято называть священнослужителей высшей степени церковной иерархии (ред.). Среди более чем 600 участников мероприятия были и представители Кировщины.





В этом году на праздник были приглашены ученики воскресной школы с родителями, братиками и сестричками; 13 детей, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа района, с приемными мамами О.П.Тарановой и Л.Г.Даниловой; ребята из детской школы искусств г.Кировск со своими преподавателями, а также семьи прихожан Покровского храма – Костюкевичей, Дрозд, Дударенко, Белько – всего более 70 человек. Транспортные услуги – за счет прихода Свято-Покровской церкви.

Началось мероприятие с выставки творческих работ рождественского этапа епархиального конкурса «От Рождества до Пасхи». В фойе Дворца искусств разместились стенды с рисунками, открытками, фотоснимками, прилавки с сувенирами, выполненными детскими руками на тему Рождества Христова. Среди экспонатов – немало работ кировчан. Нашими юными творческими дарованиями на конкурс было предоставлено 48 работ из 150-ти.







Директор воскресной школы Юлия Гукова отметила:

– Хочется искренне поблагодарить директора Н.И.Ковалеву, преподавателей и учеников детской школы искусств и ее филиалов за активное участие во всех епархиальных конкурсах. Ни с одного конкурса мы не возвращаемся без наград! То, что наших детей, их работы, фантазию, навыки и умения замечают и отмечают, конечно, очень приятно и нам, и их преподавателям, и родителям. Для поощрения педагогов школы искусств за активное сотрудничество с нашим приходом мы подготовили Благодарственные письма за подписью настоятеля Свято-Покровской церкви протоиерея Дмитрия Первия.

Отрадно, что из 38-ми призовых мест 14 – на счету кировчан! Во время церемонии награждения, которую проводил владыко Серафим и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйско-Быховской епархии иеромонах Андрей Василюк, ребята получили заслуженные награды – Дипломы и сладкие подарки. Среди победителей: Карина Костюкевич, Дарья Ядченко, Яна Скрипунова, Ангелина Кравченко, Антон Лавренов, Ярослава Аксюченко, Анна Дьякова, Виктория Печень, Александра Белько, Полина Байкова, Анастасия Рублевская, Мария Махлаева, Михаил Жевлаков, Мария Понамарева.







После церемонии награждения Дед Мороз и Снегурочка закружили детей и взрослых в праздничном хороводе, а затем все были приглашены в зрительный зал. На сцене развернулось действие доброй рождественской истории «Дети дороги». Музыкальный спектакль подготовлен силами православного театра «Убрус» духовно-просветительского центра прихода Елисаветинского храма г.Бобруйска. В постановке приняли участие солистка Белгосфилармонии Ольга Шевченко, мужской вокальный ансамбль «Ваганты» и популярный певец Руслан Алехно.

После спектакля юных кировчан поздравили «свои» Дед Мороз и Снегурочка, роли которых исполнили ученики воскресной школы Свято-Покровского храма Дмитрий Рубанов и Ксения Громова. Всем детям из приемных семей и детских домов семейного типа были переданы альбомы для рисования и цветные карандаши, которые прихожане Покровской церкви жертвовали во время благотворительной акции «Краски добра», организованной воскресной школой. Ребята из воскресной школы получили традиционные рождественские подарки от протоиерея Дмитрия Первия.







Радостно, что у кировских ребятишек была такая чудесная возможность окунуться в праздничную рождественскую атмосферу! Побывать в мире искусства, возможно, открыть для себя новые увлечения, найти хобби и, конечно же, еще раз поздравить друг друга с наступившими Новым годом и Рождеством Христовым!

Евгения Белько. Фото автора.