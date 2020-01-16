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Прогноз погоды с 17 по 20 января. Крещенских морозов ждать не стоит

16.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Крещенских морозов в этом году ждать не стоит, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогноз погоды с 17 по 20 января. Крещенских морозов ждать не стоит

«На календаре уже середина зимы, а метеорологическая зима так и не наступила, январская погода продолжает тенденции аномально теплого декабря. Так что рассчитывать на крещенские морозы не приходится», — констатировали в Белгидромете. При этом синоптики отметили, что крещенские морозы бывают не всегда. В Минске самая холодная ночь на Крещение была в 1968 году, тогда температура воздуха понижалась до 25,8 градуса. А самым теплым Крещение было в 2007 году: ночью температура была плюс 1 градус, а днем достигала 8,1 градуса тепла.

По данным Белгидромета, до конца недели погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков, по ночам будет подмораживать, но дневные температуры будут положительными.

❄ В пятницу, 17 января, без существенных осадков. Местами туман, в ночные и утренние часы слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 3 тепла, днем будет плюс 1-6.

❄ В субботу, 18 января, будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ночью и утром слабый гололед. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 1, днем — от нуля до 5 градусов тепла.

❄ В воскресенье, 19 января, также существенных осадков не ожидается, лишь утром и днем местами по северо-западу пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от 5 мороза до 2 тепла, днем ожидается минус 1 — плюс 5 градусов.

❄ В понедельник, 20 января, лишь местами по северу страны возможны мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от 5 мороза до 2 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Крещенских морозов в этом году ждать не стоит, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения...
 
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