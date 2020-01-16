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Как сносят дом ДОСААФ, на месте которого пройдет первое транспортное кольцо

16.01.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сносят дом ДОСААФ на улице Московской. На его месте появится автомобильная развязка первого городского транспортного кольца. Вот как сейчас выглядит это место. 


Дом ДОСААФ, который был прописан по улице Московской, 6, начали сносить около недели назад. Сейчас на объекте еще работает экскаватор. На месте здания, построенного еще в начале 1960-х, появится автомобильная развязка первого городского транспортного кольца.

С 1982 года там работал музей истории ДОСААФ — он был единственным по своей специфике на постсоветском пространстве. Ориентировочно экспозиция будет доступна в конце февраля в залах Национального исторического музея, сообщает сайт общества.



Чтобы достроить первое транспортное кольцо, проложат 400 метров новой дороги, реконструируют и расширят отрезок улицы Толстого, построят съезды с Московской, объясняло агентство «Минск-Новости».

Пока готовят площадку. Помимо здания ДОСААФ, снесут еще 46 строений. В основном это хозяйственные постройки завода «Калибр» (навесы, склады), здание Минской дистанции электроснабжения БелЖД.


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Теги: Минск
 
 
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Дом ДОСААФ, который был прописан по улице Московской, 6, начали сносить около недели назад. Сейчас на объекте еще работает экскаватор. Здание было построено еще в...
 
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