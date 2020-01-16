Двое жителей Дубровно за год обманули в сети 49 человек

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Жертвами мошеннических действий 18-летних парней стали жители всех областей Беларуси, но выйти на след злоумышленников удалось специалистам отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома в сотрудничестве с коллегами из областного УСК и Витебского УВД.

Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, молодые люди создали «липовые» аккаунты в соцсети ВКонтакте и предлагали случайным пользователям приобретать виртуальную валюту этого сервиса («Голоса») по заниженной цене:

— В ходе сделки мошенники узнавали номера мобильных телефонов и специальный код, что позволяло списывать деньги с сим-карт потерпевших. В результате общая сумма причиненного ущерба составила около 1500 рублей.

По материалам сайта sb.by