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Двое жителей Дубровно за год обманули в сети 49 человек

16.01.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Двое жителей Дубровно за год обманули в сети 49 человек

Жертвами мошеннических действий 18-летних парней стали жители всех областей Беларуси, но выйти на след злоумышленников удалось специалистам отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гродненского облисполкома в сотрудничестве с коллегами из областного УСК и Витебского УВД.
Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, молодые люди создали «липовые» аккаунты в соцсети ВКонтакте и предлагали случайным пользователям приобретать виртуальную валюту этого сервиса («Голоса») по заниженной цене:
— В ходе сделки мошенники узнавали номера мобильных телефонов и специальный код, что позволяло списывать деньги с сим-карт потерпевших. В результате общая сумма причиненного ущерба составила около 1500 рублей.
По материалам сайта sb.by

 
 
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Жертвами мошеннических действий 18-летних парней стали жители всех областей Беларуси, но выйти на след злоумышленников удалось специалистам отдела по раскрытию
 
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