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В Пинске выявлен еще один случай бешенства. В городе введен карантин

16.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Согласно данному решению, на территории Пинска установлен карантин. Это потребовалось после того, как в районном центре обострилась ситуация по бешенству: здесь выявили четыре случая такого заболевания у диких енота и лисы, а также у двух домашних собак. В конце декабря прошлого года ветеринарный карантин вводили на части территории этого города.

Населению напоминают, что ежегодные прививки против бешенства домашним питомцам остаются лучшим способом защиты их и окружающих. Вакцины безопасны для здоровья любимцев. Стоит также избегать контактов с дикими и бездомными животными: не гладить, не играть, не кормить.

Кроме того, должно насторожить, если животное ведет себя необычно. Так, здоровое дикое старается избежать встречи с человеком, бешеное – не реагирует на появление людей и без страха заходит в населенные пункты. При странном поведении питомца его нужно не пробовать лечить самому, а изолировать и показать ветврачу.

https://minsknews.by

 
 
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Решение о мерах по ликвидации бешенства в неблагополучном очаге и введении карантина в Пинске размещено 14 января на сайте горисполкома, сообщает корреспондент...
 
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