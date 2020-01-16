В Пинске выявлен еще один случай бешенства. В городе введен карантин

Источник материала: Единство

Согласно данному решению, на территории Пинска установлен карантин. Это потребовалось после того, как в районном центре обострилась ситуация по бешенству: здесь выявили четыре случая такого заболевания у диких енота и лисы, а также у двух домашних собак. В конце декабря прошлого года ветеринарный карантин вводили на части территории этого города.

Населению напоминают, что ежегодные прививки против бешенства домашним питомцам остаются лучшим способом защиты их и окружающих. Вакцины безопасны для здоровья любимцев. Стоит также избегать контактов с дикими и бездомными животными: не гладить, не играть, не кормить.

Кроме того, должно насторожить, если животное ведет себя необычно. Так, здоровое дикое старается избежать встречи с человеком, бешеное – не реагирует на появление людей и без страха заходит в населенные пункты. При странном поведении питомца его нужно не пробовать лечить самому, а изолировать и показать ветврачу.