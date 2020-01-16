Камеры, деньги, два ствола. Вспоминаем по сей день не раскрытые ограбления банков в Беларуси

Источник материала: Tut.by

10 января в поселке Большевик под Гомелем неизвестный ограбил банк — он угрожал предметом, похожим на пистолет, и вынес около 3400 долларов. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, преступника пока не нашли . TUT.BY вспоминает нераскрытые истории ограбления банков в Беларуси.



Фото: TUT.BY, Максим Пушкин

Грабитель с электрошокером забрал из обменника 80 тысяч долларов

В февраля 2009-го произошло ограбление обменного пункта в минском гипермаркете «Простор». Сначала кассир не заподозрила ничего подозрительного: преступника она приняла за инкассатора, поскольку он был одет в камуфляж летней формы. Сотрудница, увидев его в глазок, не проверила удостоверение и сама открыла дверь. Мужчина сразу же разрядил электрошокер в области ее затылка, а когда кассир попыталась закричать, ударил. Потом положил ее под металлический стул, прижал так, чтобы она не смогла двигаться, и собрал всю выручку в сумку — всего около 80 тысяч долларов и скрылся. Через несколько минут девушка смогла нажать на тревожную кнопку.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что банк поставил в обменник одну из самых дешевых моделей видеокамер с низким разрешением, на которой было сложно разобрать лицо нападавшего. Информации о том, что его задержали или судили, в открытом доступе нет.

Преступник закрыл лицо платком, достал два пистолета и вынес 26 тысяч долларов

В 2010 году разбойное нападение произошло в отделении банка «Москва-Минск» в районе Малиновки. Мужчина, скрывая лицо платком и солнцезащитными очками, зашел в банк, достал два пистолета (по крайней мере, это так выглядело) и забрал денег на общую сумму более 26 тыс. долларов.

В сентябре 2009-го был ограблен обменник «Белинвестбанка» в Витебске. Нападавшие воспользовались тем, что кассир вышла из помещения, напали на сотрудницу, вытолкнули ее. Преступникам удалось похитить около 20 тысяч долларов в сумме.

Информации о том, что этих грабителей задержали или судили, в открытом доступе нет.

Грабитель убил кассира и забрал 12 тысяч долларов

Самое громкое нераскрытое ограбление произошло 10 лет назад — в столичном универмаге «Автозаводской» была убита 21-летняя кассир «Абсолютбанка». Девушка возвращалась с обеда в обменный пункт, в этот момент на нее напал преступник с ножом. Тело Татьяны обнаружили только поздно вечером, когда инкассатор приехал за выручкой, он тут же вызвал милицию. Злоумышленник вынес из кассы 35 миллионов неденоминированных рублей (более 12 тысяч долларов).

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что мужчина готовился к преступлению: долго и тщательно следил за обменником, приходил туда несколько раз, чтобы выбрать место для нападения. Был составлен фоторобот предполагаемого преступника, но он до сих пор не найден.

В ходе расследования выяснилось, что камеры видеонаблюдения, установленные в обменнике, были не лучшего качества, на записях невозможно четко рассмотреть лицо грабителя.

Охранник банка вынес более 800 тысяч долларов

Еще одно громкое ограбление банка произошло в 2015 году, на этот раз деньги пропали в столичном отделении «БСБ Банка», в совершении преступления подозревают 43-летнего Руслана Фроемчука, который отвечал за безопасность в этом же банке. Известно, что накануне ограбления мужчина задержался на работе, а когда коллеги разошлись, достал рюкзак и спортивную сумку, куда упаковал наличку — более 800 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Правоохранители считают, что он сбежал в Россию. Фроемчука объявили в розыск.

Знакомые Руслана говорили, что сам бы он не смог спланировать такое преступление — не был расчетливым, пускал пыль в глаза, рассказывая про красивую жизнь, все были уверены, что он вскоре себя выдаст, но этого не произошло: прошло почти пять лет, а мужчина до сих пор не найден.