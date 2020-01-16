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Камеры, деньги, два ствола. Вспоминаем по сей день не раскрытые ограбления банков в Беларуси
16.01.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 января в поселке Большевик под Гомелем неизвестный
Грабитель с электрошокером забрал из обменника 80 тысяч долларов
В февраля 2009-го
По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.
Оказалось, что банк поставил в обменник одну из самых дешевых моделей видеокамер с низким разрешением, на которой было сложно разобрать лицо нападавшего. Информации о том, что его задержали или судили, в открытом доступе нет.
Преступник закрыл лицо платком, достал два пистолета и вынес 26 тысяч долларов
В 2010 году разбойное нападение
В сентябре 2009-го был
Информации о том, что этих грабителей задержали или судили, в открытом доступе нет.
Грабитель убил кассира и забрал 12 тысяч долларов
Самое громкое нераскрытое ограбление
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснили, что мужчина готовился к преступлению: долго и тщательно следил за обменником, приходил туда несколько раз, чтобы выбрать место для нападения. Был составлен фоторобот предполагаемого преступника, но он до сих пор не найден.
В ходе расследования выяснилось, что камеры видеонаблюдения, установленные в обменнике, были не лучшего качества, на записях невозможно четко рассмотреть лицо грабителя.
Охранник банка вынес более 800 тысяч долларов
Еще одно громкое ограбление банка
Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Правоохранители считают, что он сбежал в Россию. Фроемчука объявили в розыск.
Знакомые Руслана говорили, что сам бы он не смог спланировать такое преступление — не был расчетливым, пускал пыль в глаза, рассказывая про красивую жизнь, все были уверены, что он вскоре себя выдаст, но этого не произошло: прошло почти пять лет, а мужчина до сих пор не найден.
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Самое громкое нераскрытое ограбление произошло 10 лет назад - в Минске была убита 21-летняя кассир банка.
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