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Кроссовер Geely SX11 появится на белорусском рынке в феврале

16.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

СЗАО «БЕЛДЖИ» намерен в феврале вывести на рынок Беларуси новый кроссовер Geely SX11, сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроссовер Geely SX11 появится на белорусском рынке в феврале

По словам Геннадия Свидерского, все технические, испытательные и подготовительные работы по этой модели завершены. «Выводить на рынок будем в феврале. Причем в Беларуси раньше, чем в России, хотя в Россию тоже отгружены первые машины — для ознакомления дилеров, тестирования», — рассказал он.

На вопрос, распространят ли банки на новую модель программу кредитования с предоставлением льготного периода, Геннадий Свидерский ответил: «Думаю, что да». При этом он добавил, что все будет определять спрос. «Сроки и условия мы должны обозначить, исходя из тех данных, которые у нас будут по рынку», — сказал директор.

«Конкретные условия мы объявим, когда в феврале будем выводить машину на рынок», — добавил он.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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СЗАО «БЕЛДЖИ» намерен в феврале вывести на рынок Беларуси новый кроссовер Geely SX11, сообщил сегодня журналистам директор предприятия Геннадий Свидерский,
 
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