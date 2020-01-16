«Это подрыв деловой репутации». Завод судится с газетой из-за фото привязанного мыла к раковине

Источник материала: Tut.by

Сегодня Экономический суд Минской области рассматривает иск Молодечненского завода порошковой металлургии к местной газете. Она опубликовала фотографию , на которой куски мыла были привязаны веревками к крану. Сперва предположили: так на заводе пытаются избежать краж. Но директор предприятия заявил: это дело рук «провокатора».



То самое фото. Взято с сайта: rh.by

Рассмотрение иска о защите деловой репутации началось с того, что судья еще раз уточнила: готовы ли стороны заключить мировое соглашение. Оказалось, не готовы. Ответчик, «Рэгiянальная газета», требований не признает.

Представители завода попросили суд приобщить к делу информацию о том, что за последних два года «краж и хищений на предприятии не происходили». Значит и привязывать куски мыла к раковине было бессмысленно.

— Мы не отрицаем фото, это не монтаж. Фото реальное, — отмечает один из представителей Молодеченского завода порошковой металлургии. Но при этом добавляет, что на заводе не воруют, это могла быть чья-то шутка. - Если бы это было размещено в разделе «шутка» или «давайте поразмышляем», а дальше пошли комментарии читателей, думаю, руководство восприняло по-другому.

Истцы говорят: завод государственный, его учредитель — Академия наук.

— Наш завод является поставщиком комплектующих изделий для выполнения оборонного госзаказа, в том числе для оборонных предприятий РФ. И своей публикацией газета бросала тень на то, что у нас не только можно было воровать мыло, но и детали, которые пойдут на оборону, — говорит в суде второй представитель завода. — Мы в этом видим подрыв деловой репутации. Уже поступали звонки от представителей этих организаций, спрашивали: «Что у вас произошло?».

Истцы считают: прочтя новость о привязанном мыле, люди подумали, что таким образом руководство борется с кражами. А ведь директор Олег Топалов награжден разными грамотами, этой заметкой он «получил под дых» и «на биографии человека поставили кляксу».

У адвоката истца Сергея Зикрацкого другое мнение. Фото — реальное, а слова «каб не скралi» — это мнение, которое, согласно ст. 33 Конституции, может высказать любой человек.

Защитник Зикрацкий говорит в суде, на заводе несколько десятков человек (а всего на предприятии работает около 200 сотрудников — Прим. TUT.BY) в течени года были привлечены к дисциплинарной ответственности за прогулы или за то, что являются в нетрезвом состоянии. Это выписка из журнала предприятия.

— Может, это порочит вашу репутацию? — спрашивает у истца адвокат Сергей Зикрацкий.

— Да, порочит, но у нас выхода нет, потому что основная масса лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности — обязанные лица, которых нам государство обязало холить и лелеять. Часть из них уже уволена и находится в местах не столь отдаленных, — отвечает представитель Молодеченского завода порошковой металлургии.

Как рассказала в суде журналист «Рэгiянальнай газеты» Зоя Хруцкая, фото привязанного мыла к раковине ей прислал сотрудник завода. Судья несколько раз спросила, «какую цель преследовала» журналист, когда опубликовала эту новость.

На заседании даже выступила уборщица завода, за 8 лет она первый раз увидела «мыло на ниточке», раньше никогда такого не было.

Далее слово дали специалисту Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной Академии наук Александр Лукашанец. Нюанс в том, что и завод и центр исследований относится к Академии наук.

— Узнал об этом только сейчас. Знал бы раньше, отказался бы участвовать в заседании, — сказал Лукашанец и заверил, что у него нет никакой заинтересованности.

Прочтя новость, специалист пришел к выводу: слова не несут дополнительной оценочной семантики, одобрительной или нет, большинство предложений обобщенно- личные, нет категоричного утверждения и нет никакой негативной информации о заводе.

В суде объявлен перерыв до 22 января. Газета выставила счет истцу в 1260 рублей и за услуги адвоката.