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В Осиповичах провели приём граждан и прямую телефонную линию
16.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В Осиповичском райисполкоме 16 января приём граждан и прямую телефонную линию по вопросам обмена именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционерных обществ, продажи государственного недвижимого имущества и акций на аукционах и по конкурса, аренды объектов государственной недвижимости провел председатель комитета государственного имущества облисполкома Олег Мякинький.
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В Осиповичском райисполкоме 16 января приём граждан и прямую телефонную линию по вопросам обмена именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых...
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