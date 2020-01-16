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В Осиповичах провели приём граждан и прямую телефонную линию

16.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В Осиповичском райисполкоме 16 января приём граждан и прямую телефонную линию по вопросам обмена именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционерных обществ, продажи государственного недвижимого имущества и акций на аукционах и по конкурса, аренды объектов государственной недвижимости провел председатель комитета государственного имущества облисполкома Олег Мякинький.

В Осиповичах провели приём граждан и прямую телефонную линию

 
 
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В Осиповичском райисполкоме 16 января приём граждан и прямую телефонную линию по вопросам обмена именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых...
 
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