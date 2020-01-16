Акция «Чистые руки» в Могилевской области

Источник материала: Кировец

В Могилевской области с 15 января по 14 февраля 2020 года пройдет информационно-образовательная акция «Чистые руки» под девизом «Чистые руки спасают жизнь!»

По информации врача-эпидемиолога УЗ «Кировский райЦГЭ» Натальи Серко, задачей акции является информирование детей и их родителей о мерах профилактики острых кишечных инфекций с акцентом на формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены.

В период проведения акции специалистами УЗ «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии» будет проведен социологический опрос учащихся учреждениях образования, организована работа «прямой телефонной линии» (тел.77-1-53), в ходе которой можно задать вопрос специалисту и получить ответ по профилактике острых кишечных инфекций.