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Акция «Чистые руки» в Могилевской области

16.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Могилевской области с 15 января по 14 февраля 2020 года пройдет информационно-образовательная акция «Чистые руки» под девизом «Чистые руки спасают жизнь!»

По информации врача-эпидемиолога УЗ «Кировский райЦГЭ» Натальи Серко, задачей акции является информирование детей и их родителей о мерах профилактики острых кишечных инфекций с акцентом на формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены.

В период проведения акции специалистами УЗ «Кировский районный центр гигиены и эпидемиологии» будет проведен социологический опрос учащихся учреждениях образования, организована работа «прямой телефонной линии» (тел.77-1-53), в ходе которой можно задать вопрос специалисту и получить ответ по профилактике острых кишечных инфекций.

 
 
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В Могилевской области с 15 января по 14 февраля 2020 года пройдет информационно-образовательная акция «Чистые руки» под девизом «Чистые руки спасают жизнь!» По...
 
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