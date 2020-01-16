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«Спасибо военным, друзьям и незнакомым людям». Семья погибшего сержанта поблагодарила тех, кто им помог

16.01.2020 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация погибшего сержанта-контрактника — на личном контроле у министра, рассказала его жена Мария Грицкевич.


Фото: «Наша Ніва»

10 января в Стародорожском гарнизоне во время буксировки гусеничного тягача военнослужащий Дмитрий Грицкевич получил тяжелую травму. Как уточнило Министерство обороны, сержант пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил серьезные травмы. Молодого человека направили в стародорожскую больницу, но помочь ему врачи не смогли. У Димы осталась жена и сыновья-двойняшки.

До трагедии молодая семья снимала квартиру в Старых Дорогах. После похорон Мария с малышами переехала к маме — в деревню рядом с агрогородком Мир. С переездом Маше очень помог командир части, где служил ее супруг.

— Командир части выделил машину и сотрудников, которые в среду помогли мне с малышами с переехать, — говорит Мария. В четверг она связалась с редакцией, чтобы сказать большое спасибо всем, кто поддержал их семью в тяжелую минуту. — Вчера у нас были представители Министерства обороны. Пообещали, что нас поддержат, подскажут и помогут с оформлением нужных бумаг. Сказали, ситуация Димы — на личном контроле у министра.

Близкие, друзья, сослуживцы, перечисляет девушка, — все их поддержали. Все эти дни ото всех Мария слышит очень много добрых слов о Диме.

— Я всегда знала, что мой муж хороший человек и отец, что он хороший работник. У нас двойня, иногда, чтобы помочь мне, он отпрашивался с работы, и его отпускали, — продолжает Мария. —  Я знала, он на хорошем счету, но не представляла, насколько его уважают.

А еще, говорит собеседница, в соцсетях ее поддержало много незнакомых людей. Люди писали со всей страны и из-за границы. Спрашивали, чем могут помощь, поддерживали добрыми словами, кто-то переводил деньги.

— Хочется сказать еще раз большое спасибо друзьям, знакомым и незнакомым людям, Диминым сослуживцам, командиру части и Министерству обороны.

 
 
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Ситуация погибшего сержанта-контрактника - на личном контроле у министра. Об этом TUT.BY сообщила его жена Мария Грицкевич.
 
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