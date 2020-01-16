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Как получить пенсию, если сведения о зарплате не сохранились?
16.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Когда пришло время оформлять пенсию, Ирине (имя изменено по этическим причинам. – Прим. авт.) сообщили в управлении социальной защиты, что не смогут засчитать все периоды работы. В частности, с августа 1995 года по май 1996-го, когда женщина трудилась в должности заместителя директора одного из торговых предприятий. Для этого необходимо представить справки о заработной плате. Однако с того времени организацию, в структуру которой входило предприятие, несколько раз переименовывали и реорганизовывали. И сведения о зарплате Ирины не сохранились, не поступали они и в городской архив.
Терять из-за этого часть пенсии героине нашего материала было жалко. Она ведь работала на совесть, да и в Фонд социальной защиты населения наниматель перечислял с ее зарплаты средства. Более того, факт работы подтверждает запись в трудовой книжке.
Профсоюзный юрист помогла Ирине произвести необходимые расчеты и подготовить исковое заявление в суд с просьбой установить факт получения заработной платы за конкретный период для начисления пенсии на основании статей 6, 361, 363 и 364 Гражданского процессуального кодекса. Суд удовлетворил исковые требования.
Елена Каяч,
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