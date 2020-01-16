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Как получить пенсию, если сведения о зарплате не сохранились?

16.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Как получить пенсию, если сведения о зарплате не сохранились?
Жительница Гродно едва не лишилась части пенсии из-за несохраненных нанимателем данных. Исправить ситуацию удалось благодаря поддержке профсоюзных юристов.

Когда пришло время оформлять пенсию, Ирине (имя изменено по этическим причинам. – Прим. авт.) сообщили в управлении социальной защиты, что не смогут засчитать все периоды работы. В частности, с августа 1995 года по май 1996-го, когда женщина трудилась в должности заместителя директора одного из торговых предприятий. Для этого необходимо представить справки о заработной плате. Однако с того времени организацию, в структуру которой входило предприятие, несколько раз переименовывали и реорганизовывали. И сведения о зарплате Ирины не сохранились, не поступали они и в городской архив.

Терять из-за этого часть пенсии героине нашего материала было жалко. Она ведь работала на совесть, да и в Фонд социальной защиты населения наниматель перечислял с ее зарплаты средства. Более того, факт работы подтверждает запись в трудовой книжке.

– В соответствии с главой 22 Гражданского процессуального кодекса «Средства доказывания» размер заработка может быть подтвержден документами, косвенно свидетельствующими о фактическом заработке заявителя, – пояснила главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов Инна Мельникова. – В данном случае можно принять для расчета пенсии сведения об установлении заработка по аналогичной должности по отрасли «заведующий магазином» в соответствии со справкой, выданной организацией в связи с обращением бывшей работницы. 

Профсоюзный юрист помогла Ирине произвести необходимые расчеты и подготовить исковое заявление в суд с просьбой установить факт получения заработной платы за конкретный период для начисления пенсии на основании статей 6, 361, 363 и 364 Гражданского процессуального кодекса. Суд удовлетворил исковые требования.

Елена Каяч,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
Теги: Гродно
 
 
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