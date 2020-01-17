Саперы четыре дня разминировали участок, где партизаны пускали поезда под откос: нашли 544 боеприпаса

Источник материала: Tut.by

16 января саперы завершили разминирование на полосе отвода железнодорожных путей недалеко от агрогородка Парохонск Пинского района Брестской области, сообщает «Полесская правда» .



Фото: МВД

Саперы на участке работали четыре дня и обезвредили 544 немецких боеприпаса: 129 минометных мин, 165 артиллерийских снарядов различного калибра, 121 ручная граната, 104 артиллерийских взрывателя и 25 запалов к гранатам.

Весь найденный арсенал времен Великой Отечественной войны уничтожен. Обследован участок протяженностью более 200 метров по обе стороны железнодорожного полотна.

По рассказам местных жителей, во время войны партизаны вели здесь активную подрывную деятельность и не раз пускали вражеские эшелоны под откос.