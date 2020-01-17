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Крещенские «морозы» до +2. Погода в Витебске в выходные

17.01.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как вы поняли, крещенских морозов ждать не приходится. По прогнозу Белгидромета, в выходные термометр покажет до двух градусов тепла.

В субботу, 18 января, днем около нуля, ветрено. Сквозь тучи иногда будет появляться солнце.

В воскресенье, 19 января, в Крещение, ночью и утром — 0…-2°C, а днем и вечером — 0…+2°C. Ожидается небольшой мокрый снег. Ветер слабый.

В прошлом году на Крещение чВитебске в выходные">уть подморозило: в Витебске было ночью −7…9°С, днем — −3…5°С.

Хороших вам выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как вы поняли, крещенских морозов ждать не приходится. По прогнозу Белгидромета, в выходные термометр покажет до двух градусов тепла.
 
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