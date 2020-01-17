|
Крещенские «морозы» до +2. Погода в Витебске в выходные
17.01.2020 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вы поняли, крещенских морозов ждать не приходится. По прогнозу Белгидромета, в выходные термометр покажет до двух градусов тепла.
В субботу, 18 января, днем около нуля, ветрено. Сквозь тучи иногда будет появляться солнце.
В воскресенье, 19 января, в Крещение, ночью и утром — 0…-2°C, а днем и вечером — 0…+2°C. Ожидается небольшой мокрый снег. Ветер слабый.
В прошлом году на Крещение чВитебске в выходные">уть подморозило: в Витебске было ночью −7…9°С, днем — −3…5°С.
Хороших вам выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вы поняли, крещенских морозов ждать не приходится. По прогнозу Белгидромета, в выходные термометр покажет до двух градусов тепла.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)