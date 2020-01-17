Рекорд по проданным авто, весна зимой, элитные шале и волейболистки в нижнем белье - все за вчера

Оказывается, мы с вами побили очередной рекорд: купили очень много автомобилей в прошлом году — большее 64 тысяч. Знаете, какие марки среди лидеров?
Родные осужденных за коррупцию собирают подписи по всей стране. Авторы обращения считают, что «врач, получивший взятку в 20 рублей, и чиновник, создавший целую коррупционную схему» не могут получать одинаковое наказание. Они подробно изложили свое видение того, как поменять эту ситуацию.
В суде рассматривается иск «Трайпла», еще недавно крупнейшего частного холдинга страны, к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене. Компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пытается доказать факт ничтожности сделки по продаже дома в Логожеске между Чукисовым и его бывшей женой. В суде всплыли весьма любопытные детали о том, как «Трайпл» продавал там элитные шале. А кто живет в этом поселке?
Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Ранее соответствующие ходатайства подавали их родственники. Случилось это после заявления Юрия Гаравского, который утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных политиков в конце 1990-х годов.
Увы, но грабителя банка под Гомелем все еще Гомелем все еще не нашли (и не узнали, кто это)">не нашли. Прошло уже шесть дней. Напомним, мужчина, угрожая кассиру отделения предметом, похожим на пистолет, вынес из банка немалую сумму. Мы решили вспомнить другие нераскрытые ограбления банков в стране.
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Медики творят чудеса. Только подумайте, в рентгеноперационную привезли пациента с тяжелым инсультом, который не мог говорить, но как только из сосуда головного мозга врач извлек тромб — человек начал разговаривать прямо на операционном столе, двигать рукой и ногой. Мы побывали в рентгеноперационном отделении эндоваскулярной хирургии больницы скорой помощи в Минске. Тут спасают людей от инсультов инфарктов. Раз уж заговорили о здоровье, то поднимем еще и другие темы. Врачи ответили на вопросы о бесплодии, а также о боли в горле.
Вы помните, мы рассказывали, что наши школьники показали неплохой результат («выше среднего») в международном исследовании PISA? Вроде бы надо радоваться, но при детализации данных можно увидеть, что между учениками обычных школ и лицеев/гимназий есть ощутимый разрыв в баллах. Заметна разница и в результат учеников городских и сельских школ. Разрыв в баллах лицеистов и учеников сельских школ — около 100. Что говорят специалисты?
Сейчас в минском прокате лидирует фильм «Холоп», возрастное ограничение у ленты «12+». Наш читатель пришел посмотреть картину вместе с женой и дочкой-подростком и был возмущен увиденным. А кто вообще решает, какой рейтинг будет у фильма? Рассказываем, по каким критериям фильм относят к тому или иному возрастному ограничению.
Из-за чего только не случаются суды. На днях были на заседании, где больница судится с политиком из-за фото обеда, а сейчас рассказываем, как завод судится с газетой из-за фото мыла, привязанного к раковине. Истцы считают: прочитав новость о привязанном мыле, люди подумали, что таким образом руководство борется с кражами, которых на заводе нет. Истцы считают, что фото — работа провокатора. Суд разбирается.
Вам понравилась спиральная елка возле Дворца спорта в столице, а елка из шаров у Ратуши? Нам нравятся. Знакомим вас с человеком, по проекту которого их делали. Но это еще не все световые проекты 26-летнего дизайнера.
Белорусская федерация футбола опубликовала список игроков, обвиняемых в участии в договорных матчах. В числе организаторов «договорняков» есть бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата. Читайте подробности.
Кое-чем все-таки можем порадовать, хотя новость не связана со спортивными победами. Девушки из волейбольной команды «Минчанка» снялись в нем в нижнем белье от «Милавицы» для нового календаря. Красота!