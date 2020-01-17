ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекорд по проданным авто, весна зимой, элитные шале и волейболистки в нижнем белье - все за вчера

17.01.2020 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну и ну, что творится с погодой. Просто какая-то весна в середине зимы. А в марте опять «Хавьер» что ли ждать (еще же не забыли тот снежный шторм)? Мы вас не пугаем, а вот специалисты из Всемирной метеорологической организации пугают, говорят, в этом году нас ждут экстремальные погодные явления. Оказывается, более 500 лет назад уже была настолько теплая зима, что цвели сады. Но потом в марте ударили морозы, держались около двух недель — и все, что зеленело, погибло. А пока цветут растения и обновляются температурные рекорды. Ой, скоро же Крещение, и хоть морозы не прогнозируют, но окунуться все же можно. Пока вы пьете свой кофе, рассказываем вам о событиях минувшего дня.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Оказывается, мы с вами побили очередной рекорд: купили очень много автомобилей в прошлом году — большее 64 тысяч. Знаете, какие марки среди лидеров?

  • Родные осужденных за коррупцию собирают подписи по всей стране. Авторы обращения считают, что «врач, получивший взятку в 20 рублей, и чиновник, создавший целую коррупционную схему» не могут получать одинаковое наказание. Они подробно изложили свое видение того, как поменять эту ситуацию.

  • Уже через день после того, как правительство России подало в отставку, в стране назначен новый премьер, да и бывшему главе кабмина подобрано местечко. В связи с этим вспомнили, как складывались отношения Лукашенко и Медведева. Много всего было: «Крестные батьки», золотой пистолет и лыжи в Сочи. Читайте скорее.

  • В Беларуси введут изменения по трудовым книжкам. Например, нанимателям-физлицам разрешат не заполнять их. Изучайте изменения. Кроме того, власти приняли новшества по уплате подоходного налога.

  • В суде рассматривается иск «Трайпла», еще недавно крупнейшего частного холдинга страны, к бывшему топ-менеджеру компании Николаю Чукисову и его бывшей жене. Компания, основным владельцем которой является Юрий Чиж, пытается доказать факт ничтожности сделки по продаже дома в Логожеске между Чукисовым и его бывшей женой. В суде всплыли весьма любопытные детали о том, как «Трайпл» продавал там элитные шале. А кто живет в этом поселке?


  • Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Ранее соответствующие ходатайства подавали их родственники. Случилось это после заявления Юрия Гаравского, который утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных политиков в конце 1990-х годов.

  • Увы, но грабителя банка под Гомелем все еще Гомелем все еще не нашли (и не узнали, кто это)">не нашли. Прошло уже шесть дней. Напомним, мужчина, угрожая кассиру отделения предметом, похожим на пистолет, вынес из банка немалую сумму. Мы решили вспомнить другие нераскрытые ограбления банков в стране.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Медики творят чудеса. Только подумайте, в рентгеноперационную привезли пациента с тяжелым инсультом, который не мог говорить, но как только из сосуда головного мозга врач извлек тромб — человек начал разговаривать прямо на операционном столе, двигать рукой и ногой. Мы побывали в рентгеноперационном отделении эндоваскулярной хирургии больницы скорой помощи в Минске. Тут спасают людей от инсультов инфарктов. Раз уж заговорили о здоровье, то поднимем еще и другие темы. Врачи ответили на вопросы о бесплодии, а также о боли в горле.


  • Вы помните, мы рассказывали, что наши школьники показали неплохой результат («выше среднего») в международном исследовании PISA? Вроде бы надо радоваться, но при детализации данных можно увидеть, что между учениками обычных школ и лицеев/гимназий есть ощутимый разрыв в баллах. Заметна разница и в результат учеников городских и сельских школ. Разрыв в баллах лицеистов и учеников сельских школ — около 100. Что говорят специалисты?
  • Сейчас в минском прокате лидирует фильм «Холоп», возрастное ограничение у ленты «12+». Наш читатель пришел посмотреть картину вместе с женой и дочкой-подростком и был возмущен увиденным. А кто вообще решает, какой рейтинг будет у фильма? Рассказываем, по каким критериям фильм относят к тому или иному возрастному ограничению.
  • Из-за чего только не случаются суды. На днях были на заседании, где больница судится с политиком из-за фото обеда, а сейчас рассказываем, как завод судится с газетой из-за фото мыла, привязанного к раковине. Истцы считают: прочитав новость о привязанном мыле, люди подумали, что таким образом руководство борется с кражами, которых на заводе нет. Истцы считают, что фото — работа провокатора. Суд разбирается.
  • Вам понравилась спиральная елка возле Дворца спорта в столице, а елка из шаров у Ратуши? Нам нравятся. Знакомим вас с
    человеком    , по проекту которого их делали. Но это еще не все световые проекты 26-летнего дизайнера.


О СПОРТЕ

  • В спорте какие-то сплошные разочарования: гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы, хоккейное «Динамо» снова потерпело поражение, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко уступила украинке Даяне Ястремской, да и в биатлоне результаты не супер.
  • Белорусская федерация футбола опубликовала список игроков, обвиняемых в участии в договорных матчах. В числе организаторов «договорняков» есть бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата. Читайте подробности.
  • Кое-чем все-таки можем порадовать, хотя новость не связана со спортивными победами. Девушки из волейбольной команды «Минчанка» снялись в нем в нижнем белье от «Милавицы» для нового календаря. Красота!

Все новости четверга, 16 января

На прощание ловите несколько материалов для души: тест по звездным дуэтам, непростой жизненный пусть главного интеллигента советского кино и интересный текст об истории нашей страны. Чуть не забыли предупредить: если у вас в квартире есть газовая колонка или котел, то присоединение вытяжки к вентканалам опасно для жизни. Берегите себя! Приятной пятницы!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Саперы четыре дня разминировали участок, где партизаны пускали поезда под откос: нашли 544 боеприпаса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Lida.Info
Soligorsk News
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика