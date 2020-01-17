Рекорд по проданным авто, весна зимой, элитные шале и волейболистки в нижнем белье - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну и ну, что творится с погодой. Просто какая-то весна в середине зимы. А в марте опять «Хавьер» что ли ждать (еще же не забыли тот снежный шторм)? Мы вас не пугаем, а вот специалисты из Всемирной метеорологической организации пугают, говорят, в этом году нас ждут экстремальные погодные явления . Оказывается, более 500 лет назад уже была настолько теплая зима , что цвели сады. Но потом в марте ударили морозы, держались около двух недель — и все, что зеленело, погибло. А пока цветут растения и обновляются температурные рекорды . Ой, скоро же Крещение, и хоть морозы не прогнозируют, но окунуться все же можно . Пока вы пьете свой кофе, рассказываем вам о событиях минувшего дня.





САМОЕ ВАЖНОЕ





Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту исчезновений экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Ранее соответствующие ходатайства подавали их родственники. Случилось это после заявления Юрия Гаравского, который утверждает, что, будучи бойцом СОБРа, принимал участие в похищении и убийстве оппозиционных политиков в конце 1990-х годов.

Увы, но грабителя банка под Гомелем все еще Гомелем все еще не нашли (и не узнали, кто это)">не нашли. Прошло уже шесть дней. Напомним, мужчина, угрожая кассиру отделения предметом, похожим на пистолет, вынес из банка немалую сумму. Мы решили вспомнить другие нераскрытые ограбления банков в стране .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Медики творят чудеса. Только подумайте, в рентгеноперационную привезли пациента с тяжелым инсультом, который не мог говорить, но как только из сосуда головного мозга врач извлек тромб — человек начал разговаривать прямо на операционном столе, двигать рукой и ногой. Мы побывали в рентгеноперационном отделении эндоваскулярной хирургии больницы скорой помощи в Минске. Тут спасают людей от инсультов инфарктов . Раз уж заговорили о здоровье, то поднимем еще и другие темы. Врачи ответили на вопросы о бесплодии , а также о боли в горле .





Вы помните, мы рассказывали, что наши школьники показали неплохой результат («выше среднего») в международном исследовании PISA? Вроде бы надо радоваться, но при детализации данных можно увидеть, что между учениками обычных школ и лицеев/гимназий есть ощутимый разрыв в баллах . Заметна разница и в результат учеников городских и сельских школ. Разрыв в баллах лицеистов и учеников сельских школ — около 100. Что говорят специалисты?

. Заметна разница и в результат учеников городских и сельских школ. Разрыв в баллах лицеистов и учеников сельских школ — около 100. Что специалисты? Сейчас в минском прокате лидирует фильм «Холоп», возрастное ограничение у ленты «12+». Наш читатель пришел посмотреть картину вместе с женой и дочкой-подростком и был возмущен увиденным. А кто вообще решает, какой рейтинг будет у фильма? Рассказываем , по каким критериям фильм относят к тому или иному возрастному ограничению.

у ленты «12+». Наш читатель пришел посмотреть картину вместе с женой и дочкой-подростком и был возмущен увиденным. А кто вообще решает, какой рейтинг будет у фильма? , по каким критериям фильм относят к тому или иному возрастному ограничению. Из-за чего только не случаются суды. На днях были на заседании, где больница судится с политиком из-за фото обеда , а сейчас рассказываем, как завод судится с газетой из-за фото мыла , привязанного к раковине. Истцы считают: прочитав новость о привязанном мыле, люди подумали, что таким образом руководство борется с кражами, которых на заводе нет. Истцы считают, что фото — работа провокатора. Суд разбирается .

, а сейчас рассказываем, как завод судится с газетой из-за , привязанного к раковине. Истцы считают: прочитав новость о привязанном мыле, люди подумали, что таким образом руководство борется с кражами, которых на заводе нет. Истцы считают, что фото — работа провокатора. Суд . Вам понравилась спиральная елка возле Дворца спорта в столице, а елка из шаров у Ратуши? Нам нравятся. Знакомим вас с

человеком, по проекту которого их делали. Но это еще не все световые проекты 26-летнего дизайнера.





О СПОРТЕ

В спорте какие-то сплошные разочарования : гандболисты проиграли Германии на чемпионате Европы, хоккейное «Динамо» снова потерпело поражение, первая ракетка Беларуси Арина Соболенко уступила украинке Даяне Ястремской, да и в биатлоне результаты не супер.

: проиграли Германии на чемпионате Европы, снова потерпело поражение, первая ракетка Беларуси уступила украинке Даяне Ястремской, да и в результаты не супер. Белорусская федерация футбола опубликовала список игроков, обвиняемых в участии в договорных матчах . В числе организаторов «договорняков» есть бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата. Читайте подробности .

. В числе организаторов «договорняков» есть бывший форвард сборной Беларуси Виталий Ланько. Экс-полузащитник национальной команды Алексей Сучков — в списке игроков, принявших деньги за обеспечение необходимого результата. . Кое-чем все-таки можем порадовать, хотя новость не связана со спортивными победами. Девушки из волейбольной команды «Минчанка» снялись в нем в нижнем белье от «Милавицы» для нового календаря. Красота !

Все новости четверга, 16 января

На прощание ловите несколько материалов для души: тест по звездным дуэтам, непростой жизненный пусть главного интеллигента советского кино и интересный текст об истории нашей страны . Чуть не забыли предупредить: если у вас в квартире есть газовая колонка или котел, то присоединение вытяжки к вентканалам опасно для жизни. Берегите себя! Приятной пятницы!

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