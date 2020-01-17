Так себе «крещенские морозы». Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в крещенские выходные будет все так же дождливо и серо. Традиционных морозов в эти дни не ожидается, сообщает pogoda.by.



Фото: @aleksei_a11, instagram.com

В субботу днем — +1…3°C. Сплошная облачность, возможны дожди, ночью — сильный ветер.

В воскресенье опять серо и пасмурно. Утром возможен дождь. Днем без осадков, дымка — и снова +1…3°C.

Хороших выходных!

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