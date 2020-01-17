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Так себе «крещенские морозы». Погода в Гродно в выходные
17.01.2020 09:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в крещенские выходные будет все так же дождливо и серо. Традиционных морозов в эти дни не ожидается,
В субботу днем — +1…3°C. Сплошная облачность, возможны дожди, ночью — сильный ветер.
В воскресенье опять серо и пасмурно. Утром возможен дождь. Днем без осадков, дымка — и снова +1…3°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в крещенские выходные будет все также дождливо и серо.
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