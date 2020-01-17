«Поцеловал в щеку - в Норвегии это нормально». 71-летний иностранец ждет суда за педофилию в СИЗО Бреста

Источник материала: Tut.by

71-летнего норвежца Дага Вивестада задержали в Бресте 29 сентября 2019 года. С тех пор он в СИЗО. Мужчину обвиняют в действиях сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего (ч.3. ст. 167 УК). Дело уже поступило в суд, назначена дата начала процесса. Дагу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, родственники не верят в его виновность. В сложной истории разбиралось «Радыё Свабода».



Даг Вивестад

Жена Дага Вивестада — гражданка Норвегии и России, говорит по-русски. В публикации попросила не называть ее имени — назовем ее Н.

Все произошло в гостинице «Беларусь» в Бресте

«Свабода» рассказывает о событиях со слов Н. В СК им отказались комментировать дело, сославшись на то, что это уже не в компетенции ведомства. Жена Дага, в свою очередь, знает историю из писем, которые муж присылал ей из СИЗО в Бресте. Во время свиданий они не могут говорить о деле. Материалов дела она тоже не видела. Говорит, что белорусский адвокат дает очень мало информации, и деталей обвинения Н. от нее не знает.

По словам Н., все произошло после 23.00 в субботу 28 сентября 2019 года в гостинице «Беларусь», в центре Бреста. Через два дня норвежцы должны были выезжать в Минск.

«Даг мне написал, что он был в баре. В холле он столкнулся с компанией детей. При входе он поздоровался с девочкой по-английски. Они перекинулись несколькими английскими словами. Даг поразился, что ребенок говорит по-английски. Разговор длился всего две минуты. И он поцеловал ее в щеку. В Норвегии это абсолютно нормальный жест, и на это никто не обратил бы внимания. Но он забыл что он не в Норвегии, и это привело к таким последствиям».

Девочке, говорит Н., около 10 лет, остальные двое детей из компании младше.

«Били очень жестко — в живот, по голове»

После разговора, говорит Н., Даг с другом Уле пошли на остановку такси, что перед отелем. Их догнала компания мужчин и начала избивать. Наиболее пострадал Уле, друг Дага (якобы девочка ошибочно указала на него).

«Даг сказал, что людей было очень много и били очень жестоко — в живот, по голове. Он прикрывал голову руками, поэтому не мог всех рассмотреть. Избивали мужчины разного возраста», — передает Н. слова мужа.

Сильно избитого друга забрали в милицию. Через несколько часов в отеле задержали Дага.

Н. говорит, что Уле отказался подавать заявление об избиении, чтобы как можно скорее выехать в Норвегию. Там его, по словам Н., прооперировали — у мужчины было внутричерепное кровоизлияние.

«Я его видела на следующий день после возвращения, он был весь в синяках. Не было живого места, — говорит Н. — Когда он узнал о последствиях этого избиения, он подал заявление уже из Норвегии».

В ответе белорусских правоохранителей гражданину Норвегии Уле N.N. говорится, что после проведенной проверки установлено, что невозможно определить степень тяжести телесных повреждений, нанесенных ему, так как сам заявитель отказался от проведения экспертизы. Также в ходе проверки не нашел подтверждения «факт нанесения вам ударов неизвестным лицом».



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В документе также сообщается, что в связи с вышеизложенными фактами административный процесс в отношении гражданина, который якобы толкнул норвежцев руками, прекращен, так как в нем нет состава административного правонарушения.

Документ подписан начальником отдела внутренних дел администрации Московского района Бреста полковником милиции Анатолием Колядичем 31 декабря 2019 года.

Сам Уле N.N. отказался разговаривать с «Радыё Свабода», сославшись на плохое состояние своего здоровья.

Задерживали ли людей, которые избивали норвежцев, жена Дага не знает. Она говорит, что тех, кто избивал, милиция не установила. Но женщина не понимает, почему в материалах избиения ее мужа и его друга нет видео с камеры отеля.

«В Норвегии совсем другой менталитет, этого никто не понял»

Дага задержали и позже предъявили ему обвинение по ч. 3. ст. 167. Его жена говорит, что друга Уле опросили по поводу действий Дага и показали видео из отеля.

«Он видел, что мой муж стоит в проеме двери со спины. И это все. Наверное, в это время он разговаривал с ребенком. Я не знаю, возможно, там есть еще какое-то видео», — говорит Н.

Какие конкретно показания детей стали основанием для обвинения ее мужа, Н. не знает.

«Я не понимаю. Весь эпизод длился 2 минуты. Это общественное место. Люди проходили мимо, стояли рядом, — говорит Н. — Туда только прибыла группа азиатских туристов, кто-то проходил, это же входные двери. Там много людей. Но используются только показания девочки, ее матери и двух еще более младших детей».

Н. говорит, что муж признается в том, что поцеловал ребенка в щеку.

«Так принято в Норвегии. Если побывать хотя бы раз в Норвегии, можно это понять. Но здесь совсем другой менталитет, этого никто не понял, — говорит Н. — По поводу избиения: я даже понимаю, что это реакция родителей и почему это произошло. Но никто не узнал, в чем дело. Даг был уверен, что его отпустят на следующий день, и я была уверена».

Н. также обращает внимание, что в деле написано, якобы Даг был в состоянии алкогольного опьянения. Однако Даг утверждает, что пил в клубе кока-колу, и по словам жены, освидетельствование не показало алкоголя в крови.

«Он никогда не имел дел с полицией»

Даг по профессии аудитор, имеет высшее образование, учился в Англии и Канаде, рассказывает жена. Сама Н. родом из России, имеет российское гражданство.

«Мы с ним прожили в браке 20 лет. Я знаю, что он не мог этого сделать, — говорит она о муже. — Он хороший человек, любит детей и их не обидит. У нас детей нет. Но у него 4 племянницы. Старшей 27 лет, младшей — 2,5 года. Старшую он вырастил, младшая у нас часто».

Н. готовится к суду. Взяла справку из норвежской полиции, которая подтверждает, что Даг Вивестад никогда не имел проблем с законом.



Фото носит иллюстративный характер. Ольга Шукайло, TUT.BY

«Как все норвежцы, он очень открытый и искренний человек. Славянам это может быть непонятно. Когда я собирала характеристики на него от друзей, так много о нем хорошего все написали! И племянницы, и друзья, и коллеги. Все пишут только лучшее», — говорит женщина.

Несколько лет назад Даг вышел на пенсию. Они с Н. вместе много путешествуют.

«В основном по Европе. Даг очень интересуется историей и Советским Союзом. Для него особенно важна военная история, — рассказывает Н. — Его отец и два его деда боролись с нацистами и участвовали в конвое, которые поставляли в СССР продукты и вооружение. Мы были во многих республиках. Года 2−3 назад мы уже были в Бресте и в Минске. Ему Беларусь особенно понравилось. Он даже ни на что не жалуется в тюрьме — ни на еду, ни на условия. Но такое отношение к людям, как в СИЗО, возмущает».

Н. думает, что ее саму не допустят к процессу — он будет закрытым. Она поинтересовались статистикой оправдательных приговоров в Беларуси и считает, что, если рассуждать логически, ее муж, скорее всего, будет осужден.

«Следствие ведется сразу с обвинительным уклоном, — утверждает Н. — Его слова никто не принимает в расчет. Все факты трактуются ему в минус, а не нейтрально. Это необычно для нас, так как для нас важна презумпция невиновности».