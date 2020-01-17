Памятник Пушкину в Минске разрисовали красной краской. Очевидцы вызвали милицию

Источник материала: Tut.by

В столице кто-то раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину в сквере возле гостиницы «Беларусь». Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».

Минчанка Мария прогуливалась по парку с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет.

— Я вызвала милицию. И если честно, очень возмущенна этим происшествием. Это центр города, где много туристов и одно из любимых мест прогулок для горожан.



Фото: агентство «Минск-Новости»



Фото: агентство «Минск-Новости»

В настоящий момент на месте происшествия работает милиция.