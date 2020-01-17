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Памятник Пушкину в Минске разрисовали красной краской. Очевидцы вызвали милицию
17.01.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице кто-то раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину в сквере возле гостиницы «Беларусь». Об этом сообщает агентство «
Минчанка Мария прогуливалась по парку с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет.
— Я вызвала милицию. И если честно, очень возмущенна этим происшествием. Это центр города, где много туристов и одно из любимых мест прогулок для горожан.
В настоящий момент на месте происшествия работает милиция.
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Минчанка Мария прогуливалась по парку с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет.
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