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Памятник Пушкину в Минске разрисовали красной краской. Очевидцы вызвали милицию

17.01.2020 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице кто-то раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину в сквере возле гостиницы «Беларусь». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Минчанка Мария прогуливалась по парку с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет.

— Я вызвала милицию. И если честно, очень возмущенна этим происшествием. Это центр города, где много туристов и одно из любимых мест прогулок для горожан.


Фото: агентство «Минск-Новости»

Фото: агентство «Минск-Новости»

В настоящий момент на месте происшествия работает милиция.

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Теги: Минск
 
 
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Минчанка Мария прогуливалась по парку с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет.
 
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