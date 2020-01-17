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В выходные будет тепло и без осадков. А на пятницу объявлено предупреждение из-за туманов

17.01.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предостоящие выходные в Беларуси ожидается теплая и преимущественно без осадков погода. Ночью при ясном небе будет подмораживать, а днем температура, в основном, будет положительной. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

18 января, в субботу, без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…-6°С, максимальная температура днем повысится до +1…+7°С.

19 января, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −5…+2°С, максимальная температура днем составит −2…+4°С.

20 января, в понедельник, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная температура днем 0…+5°С.

Кстати, на сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности: по юго-западу страны до конца дня сохранятся туманы. Видимость в этих районах составит 100−500 метров.

 
 
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