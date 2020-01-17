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«Дали выговор директору и - тишина». Что происходит в гомельском педколледже после бунта студенток

17.01.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине декабря прошлого года в Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л. С. Выготского случился скандал: ученики восстали против одного из своих учителей — преподавателя педагогики Людмилы Качановой. Но просто разговорами в аудиториях дети не ограничились: о своей обиде они рассказали в соцсетях и написали на педагога заявление в милицию. С тех пор прошло больше месяца, и TUT.BY узнал, что сейчас происходит в колледже.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

После случившегося колледж едва ни каждый день посещали чиновники от образования.

— Приезжали из министерства, проводили собрания. Преподаватель Качанова у нас теперь не ведет. Наши две группы исключили из ее педагогической нагрузки. Директор получил выговор. Еще поменяли местами заместителей директора по учебной работе и методической работе. И все — пока тишина, — рассказывают девочки-студентки.

После случившегося, говорят, отношение в колледже к ним поменялось.

— Стали строже к нам относиться, если не сказать больше. К нам приходят на экзамены, смотрят, как сдаем. Очень следят за работой кураторов групп. Вроде бы внешне и ничего такого, но давление серьезное. Многие уже удалили те свои посты в Instagram.

Директор колледжа Николай Володин в телефонном разговоре с TUT.BY отметил, что ситуация в учебном заведении нормализовалась. «Все хорошо», — был краток руководитель.

Связаться с преподавателем Людмилой Качановой TUT.BY не удалось — женщина не отвечает на телефонные звонки.

На днях, говорят студентки, их снова вызывали в милицию.

— Многие девочки устали от этой истории, многие, я так понимаю, уже испуганы, потому что все никак не заканчивается — и уже кажется, что все просто спустят на тормозах, а виноватыми для колледжа останемся мы, — поделилась своими опасениями Диана.

Милиция Гомеля продолжает проверку по поступившим на преподавателя заявлениям.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним, в середине декабря прошлого года учащиеся отделения «Начальное образование» обвинили своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов распространили публикации в Instagram. В них они утверждали, что на протяжении долгого времени, несмотря на то что обучение в их заведении бесплатное, преподаватель педагогики требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказали про нестандартные методы работы педагога. Они написали заявление в милицию. Похожее заявление в управление образования отнесли и родители учащихся.

Директор учебного заведения Николай Володин тогда рассказал, что был в курсе конфликта между учащимися и преподавателем еще задолго до того, как случился скандал. Еще в ноябре в рабочей почте он обнаружил заявление, в котором дети жаловались на педагога и, как утверждает, сразу же пошел с ним в РОВД, а также сообщил об инциденте в главное управление образования и поставил в известность администрацию Центрального района.

Сама Людмила Качанова информацию, которую вынесли на страницы соцсетей ее ученики называет клеветой. Преподаватель считает, что претензии учащихся — это «банальное выманивание хороших оценок».

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Теги: Гомель
 
 
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В середине декабря в педколледже случился скандал - учащиеся восстали против одного из своих учителей - преподавателя педагогики Людмилы Качановой. Но просто...
 
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