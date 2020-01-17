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Украденное оплатила почтовым переводом. Завершился очередной суд по бобруйскому «делу о трусах»
17.01.2020 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бобруйский предприниматель Николай Нарожный получит компенсацию в размере 15 рублей за трусы, украденные в принадлежавшем ему секонд-хенде. 17 января суд удовлетворил его исковые требования к покупательнице Алине Нестерович, которой также придется оплатить юридические услуги в пользу Нарожного в размере 128 рублей.
Сама Нестерович на очередное заседание суда не явилась, однако накануне прислала Нарожному почтовый перевод на 15 рублей, рассчитавшись таким образом по иску.
После предварительных слушаний, прошедших 18 декабря, заседание суда дважды переносилось, так как Алина Нестерович была на больничном. Это подтвердил и судебный запрос, сделанный в поликлинику по месту жительства ответчицы. 17 января она не явилась в суд, сославшись на экзаменационную сессию (женщина заочно получает высшее педагогическое образование), и попросила рассматривать без нее.
Николай Нарожный, который с июня прошлого года отбывает наказание на «домашней химии», амнистирован. Несколько дней назад он обратился в прокуратуру и СК с заявлением о проведении проверки по некоторым фактам, которые фигурировали в возбужденном против него уголовном деле.
Мужчина говорит, что сейчас у него все хорошо, в качестве предпринимателя он оказывает услуги по организации спортивных мероприятий.
Напомним, спустя год после драки в бобруйском магазине «Евро-Хенд» и судебного процесса, где потерпевшей стороной была признана Алина Нестерович,
— Но мне важны не деньги, а справедливость, — пояснил на предварительных слушаниях дела Николай Нарожный.
В возражении на гражданский иск Алина Нестерович указала, что не согласна с его требованиями.
— Я убеждена, что его мелочное и запоздалое требование вызвано не желанием получить 15 рублей — сумму, которая гораздо меньше понесенных им расходов, а желанием еще раз унизить меня и заставить заново пережить весь кошмар.
Что вообще произошло?
9 октября 2018 года в бобруйском магазине «Евро-хенд»
Кто именно спровоцировал драку, суду выяснить так и не удалось: стороны процесса противоречили друг другу. Позже судмедэкспертиза установила, что и у женщины, и у мужчины имеются равнозначные легкие телесные повреждения.
Покинув магазин, Алина Нестерович вызвала сотрудников милиции, которым сообщила, что Нарожный ее не только избил, разорвал рот и вообще грозился убить, но и пытался изнасиловать. Впоследствии она отказалась от слов об изнасиловании, сославшись на то, что неправильно истолковала действия предпринимателя.
Тем не менее мужчина был в тот же день задержан и позже выпущен под залог в 5 тысяч рублей, против него возбудили дело по факту вымогательства с применением насилия. Возмущенный этим, он выложил в Сеть видео с кражей трусов, которое набрало почти 50 тысяч просмотров. Алина Нестерович посчитала, что это является оскорблением ее чести и достоинства, подав в суд гражданский иск, — и суд решил, что Николай Нарожный должен выплатить ей 100 рублей компенсации.
Повторно Нарожный был взят под стражу 11 января в зале суда — и оставался в СИЗО до 6 июня.
За драку в магазине суд
Позже Могилевский областной суд рассмотрел апелляцию и переквалифицировал статью для предпринимателя — в принуждение к исполнению обязательств.
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За время гражданского процесса Николай Нарожный, который с июня прошлого года отбывает наказание на «домашней химии», амнистирован по уголовному делу.
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