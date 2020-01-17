Украденное оплатила почтовым переводом. Завершился очередной суд по бобруйскому «делу о трусах»

Источник материала: Tut.by

Бобруйский предприниматель Николай Нарожный получит компенсацию в размере 15 рублей за трусы, украденные в принадлежавшем ему секонд-хенде. 17 января суд удовлетворил его исковые требования к покупательнице Алине Нестерович, которой также придется оплатить юридические услуги в пользу Нарожного в размере 128 рублей.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сама Нестерович на очередное заседание суда не явилась, однако накануне прислала Нарожному почтовый перевод на 15 рублей, рассчитавшись таким образом по иску.

После предварительных слушаний, прошедших 18 декабря, заседание суда дважды переносилось, так как Алина Нестерович была на больничном. Это подтвердил и судебный запрос, сделанный в поликлинику по месту жительства ответчицы. 17 января она не явилась в суд, сославшись на экзаменационную сессию (женщина заочно получает высшее педагогическое образование), и попросила рассматривать без нее.

Николай Нарожный, который с июня прошлого года отбывает наказание на «домашней химии», амнистирован. Несколько дней назад он обратился в прокуратуру и СК с заявлением о проведении проверки по некоторым фактам, которые фигурировали в возбужденном против него уголовном деле.

Мужчина говорит, что сейчас у него все хорошо, в качестве предпринимателя он оказывает услуги по организации спортивных мероприятий.

Напомним, спустя год после драки в бобруйском магазине «Евро-Хенд» и судебного процесса, где потерпевшей стороной была признана Алина Нестерович, осужденный Николай Нарожный подал на женщину в суд . Предмет спора — украденные трусы, за которые предприниматель потребовал 15 рублей компенсации. Эта сумма несопоставима с издержками, которые понесла семья мужчины в результате прошлого судебного разбирательства: одни только услуги адвоката, по словам предпринимателя, обошлись в 8 тысяч рублей.

— Но мне важны не деньги, а справедливость, — пояснил на предварительных слушаниях дела Николай Нарожный.

В возражении на гражданский иск Алина Нестерович указала, что не согласна с его требованиями.

— Я убеждена, что его мелочное и запоздалое требование вызвано не желанием получить 15 рублей — сумму, которая гораздо меньше понесенных им расходов, а желанием еще раз унизить меня и заставить заново пережить весь кошмар.

Что вообще произошло?

9 октября 2018 года в бобруйском магазине «Евро-хенд» подрались его владелец Николай Нарожный и покупательница Алина Нестерович. Поводом для конфликта стали трусы, которые женщина, как утверждает предприниматель, попыталась украсть, но была поймана с поличным. До этого Алина Нестерович уже воровала белье в «Евро-хенде»: в сентябре камера в магазине зафиксировала, как женщина прячет в кармане трусы и идет в примерочную с бюстгальтером, который затем исчезает.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Кто именно спровоцировал драку, суду выяснить так и не удалось: стороны процесса противоречили друг другу. Позже судмедэкспертиза установила, что и у женщины, и у мужчины имеются равнозначные легкие телесные повреждения.

Покинув магазин, Алина Нестерович вызвала сотрудников милиции, которым сообщила, что Нарожный ее не только избил, разорвал рот и вообще грозился убить, но и пытался изнасиловать. Впоследствии она отказалась от слов об изнасиловании, сославшись на то, что неправильно истолковала действия предпринимателя.

Тем не менее мужчина был в тот же день задержан и позже выпущен под залог в 5 тысяч рублей, против него возбудили дело по факту вымогательства с применением насилия. Возмущенный этим, он выложил в Сеть видео с кражей трусов, которое набрало почти 50 тысяч просмотров. Алина Нестерович посчитала, что это является оскорблением ее чести и достоинства, подав в суд гражданский иск, — и суд решил, что Николай Нарожный должен выплатить ей 100 рублей компенсации.

Повторно Нарожный был взят под стражу 11 января в зале суда — и оставался в СИЗО до 6 июня.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

За драку в магазине суд лишил предпринимателя свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества, а также компенсацией морального ущерба в размере 1000 рублей.

Позже Могилевский областной суд рассмотрел апелляцию и переквалифицировал статью для предпринимателя — в принуждение к исполнению обязательств. Приговор был изменен , ему назначили 2,5 года домашней «химии» по другой статье, прямо в зале суда Николая Нарожного освободили .